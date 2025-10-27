10月27日午後、米・トランプ大統領が6年ぶりに来日し、翌28日には高市早苗首相と初の日米首脳会談が開かれる。27日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）ではこのニュースを報じ、高市内閣の支持率についても言及した。

【写真】玉川氏が「釈迦に説法」東大卒、“米マニア”自称する鈴木農水相

『羽鳥慎一モーニングショー』玉川徹氏の発言

ANNの調査で高市内閣の支持率が58.7％と高い数字になったことに触れたコメンテーターの玉川徹氏は、「自民党から離れていた人たちが、もう一度戻るときに内閣の支持もしているということでは」と解説。

「若い層の支持が高いことについて、玉川氏は“とにかく（日本を）変えてほしい”ということだろうと分析していました。ただし、“変わるってことは良く変わる場合もあるけど、悪く変わる場合もあるのでね”“若いときは『とにかく壊せ』みたいな感じがあるのかもしれないけど、良く変わらなければ意味がないんだよってことも言っておきたいですね”と、高まる期待を牽制するようなことも言っています」（政治ジャーナリスト）

報道やワイドショーに長年携わってきた彼なりの、政治に対する慎重な姿勢が表れた発言かもしれないが、世間からは、

《せっかく若い層が政治に関心を持ってくれているのだから、台無しにするような発言はやめてほしい》

《それは誰が首相になっても同じだろ。若者の期待に水を差すな》

《そんなこと若者だって分かってる。でも、賭けにでたい気持ちになるくらい今の日本に希望が持てないんだよ》

といった声が。

鈴木農水相に「上から」発言

また、番組には鈴木憲和新農水相も出演。コメ価格の高騰や、コメの流通などについて議論が交わされた。

「玉川氏は鈴木農水相の“需要に応じた生産”を基本とする考えに対して、“石破さんや小泉さんは危機感のもと、そこを転換するんだって言って増産って言葉を作ったんです”“石破総理、小泉大臣よりも前の、従来型の今までのコメっていう産業を強くできなかった農政に戻すんですか？”と切り込みました。しかし、鈴木農水相は元に戻すという考えではなく、“私がどう変えたいといったら先をちゃんと示していくということ”“先を見通せる農政、10年先も作っていくということをやりたい”と反論。来年再来年をどうしようという議論ではなく、その先を見据えて生産現場を安定させていきたいという考えを述べていました」（前出・政治ジャーナリスト）

玉川氏は、米どころである宮城県生まれ。さらに京都大学農学部出身といった経歴があるだけに、コメ問題に対しても並々ならぬ思いがあるのだろう。ただ、鈴木農水相は東京大学卒業後、農林水産省に入省し7年間にわたって日本の農業に携わってきた、“米マニア”を自称するその道のプロだ。

農学部出身の玉川が農水省出身の鈴木大臣に“噛みつく”姿勢に、

《釈迦に説法すぎる》

《なんでこんなに上からなんだ。鈴木大臣の方がよっぽど米のこと分かってるだろ》

《米の専門家たる農水省官僚出身の新農水大臣に米のあり方を説く玉川氏、面白すぎる》

など、批判の声があがっている。

ニュースや情報を掘り下げ、時には鋭く切り込むのもコメンテーターの仕事。しかし、ゲストに対して上から目線で噛みつくと視聴者に見られるような態度は、果たしてコメンテーターの仕事なのだろうか……。