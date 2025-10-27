BTSのJIN（ジン）がグローバルアンバサダーを務めるジュエリーブランド・FRED（フレッド）の最新ビジュアルと動画が公開された。

■BTSジンが2択質問に答えるFREDインタビュー動画が公開

公開されたのは、1966年に誕生し、ブランドアイコンとして愛されてきたジュエリーコレクション「フォース10」のビジュアルと動画。最新ビジュアルでは、セーリングケーブルからインスピレーションを得た「フォース10」のリングやブレスレットをふんだんに纏い、ジュエリーが映える黒ジャケット姿で、どこか遠くを見つめている。ローアングルでJINを捉えたビジュアルについて、「キムソクジン全方位死角なし」「無敵の全方位神角度」「本当全方位ハンサム」「黒ソクジンさま降臨」「常人は事故る角度」「ロイヤル感抜群」など、絶賛する声が多く寄せられている。

一方インタビュー動画でJINは、白シャツにデニムパンツを合わせた爽やかなルックで登場。重ね付けした3本のネックレスが首元で輝いている。「ロングヘアーorショートヘア」「ネックレスorイヤリング」「電話orメール」「リヴィエラブルーorゴールデンサン」「宇宙or地球」「イエローゴールドorホワイトゴールド」「ダンスor歌」「海or太陽orFRED」の質問に答えている他、口に手を当てて大笑いする姿や、ぎこちないウィンクをする姿、顔ハートで満面の笑みを浮かべる姿も収められた。

SNSでは「あまりにも美しすぎて発光してる」「動く喋るキムソクジンさん尊すぎて一心に見ちゃった」「宝石より美しい」「リアル王子様」などの反響が起こっている。

■写真：黒ジャケットを纏ったBTSジン×FREDの最新ビジュアル