メジャーリーグ（MLB）ワールドシリーズ（WS）で第1戦を落としたロサンゼルス（LA）ジャースが反撃の勝利をつかんだ。ドジャースの日本人先発投手の山本由伸（27）が9イニングを投げ切って勝利を完成した。

ドジャースは26日、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた2025WS第2戦で、先発・山本の力投と4番打者ウィル・スミス（30）の3打点の活躍でトロント・ブルージェイズを5−1で降した。第1戦で4−11と大敗したドジャースはシリーズ成績を1勝1敗のイーブンとした。昨年WSを制したドジャースは創立後初めてであり21世紀最初のWS2連覇に挑んでいる。1998〜2000年のニューヨーク・ヤンキースのWS3連覇が最近の連続優勝だ。

山本はドジャースが2023年に大谷翔平（31）とともに迎え入れたもう一人の注目選手だった。最高球速159キロ、平均球速153キロの速球と多彩な変化球、抜群の制球力を兼ね備えている。ドジャースは契約期間12年・総額3億2500万ドル（約500億円）を投資して山本を獲得した。MLBデビューシーズンだった昨年7勝（2敗）をマークした山本は今季ドジャースのマウンドの核心に定着した。173イニング2／3を投げて12勝（8敗）を挙げた。防御率（2．49）はナショナルリーグ（NL）2位、奪三振（201球）は7位。

この日、山本は9イニングで105球を投げ、4被安打1失点8奪三振で完投した。15日のミルウォーキー・ブリュワーズとのチャンピオンシップシリーズ（NLCS）第2戦（9イニング3被安打1失点）に続いてポストシーズン2試合連続の完投勝利だ。WSの完投勝利は2015年のカンザスシティ・ロイヤルズの右腕ジョニー・クエト（39）がニューヨーク・メッツを相手に記録して以来10年ぶり、ポストシーズンで2試合連続完投勝利したのは2001年のアリゾナ・ダイヤモンドバックスのカート・シリング（59）以来24年ぶりとなる。ドジャースの投手では1988年のオーレル・ハーシュハイザー（67）以来37年ぶりの大記録だ。

打席ではスミスが4打数2安打（1本塁打） 3打点と活躍した。1回表の打席ではセンター前適時打で先取点を挙げ、1−1の7回にはトロント先発ケビン・ゴーズマン（34）の内角高めの直球をレフトスタンドに運ぶ決勝ソロを放った。スミスに続いてマックス・マンシー（35）も本塁打を打ち、ゴーズマンは6イニング2／3を3失点で降板した。ドジャースは8回にも2点を追加した。

一方、ドジャースは「二刀流」大谷が29日のWS第4戦に先発登板すると予告した。2018年にLAエンゼルスに入団してMLBの舞台を踏んだ大谷が先発投手でWSに登板するのは初めて。ドジャースに移籍した後、昨年初めてWSを経験したが、二刀流ではなく打者として出場した。