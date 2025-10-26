この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のチャンネルで公開した「【吉野家】期間限定の新メニューとんこつ醤油牛鍋膳がニンニクマシマシで美味しすぎた！」で、吉野家の注目の期間限定商品「豚骨醤油牛鍋膳」を徹底レポートした。山崎さんは「家餃子にハマって毎日パーティーしてる」と軽快なトークを交えつつ、グルメ女子らしい鋭い視点で新メニューの魅力を解説した。



今回、山崎さんが狙いを定めたのは「豚骨醤油牛鍋膳」。注文した料理がテーブルに届くなり、「めちゃめちゃ美味しそう」「具材たっぷり。牛肉や豆腐、締めのうどんも！」と期待に胸を膨らませる。さっそく一口すると「結構、あっさり系。でも豚骨のまろやかな味もあるコク深い味付け」「これはお店したくなるくらいのつゆ」と、スープのクオリティに驚きを隠せない。



また、今回の一番のインパクトとしては「名前からインパクト大の、にんにくマシマシだれ。緊急参戦です。美味しい。さらにご飯に味になった。進む」と、“味変”のための「にんにくマシマシだれ」の強烈な存在感を強調。「パンチ強めだったから中に入れると味が変わっちゃうから、ちょっとお肉に乗せて食べるのが正解のはず」「少量でもパンチマシマシで、がっつり決まります」と食べ方のコツも伝授した。



ご飯のおかわり自由制度もしっかり活用し、「二杯目の全乗っけ丼は、おかわり自由の鍋膳でしか味わえない贅沢」「スープが美味しいから、ご飯でしゅみしゅみにさせて食べるのがめっちゃ美味しい」と、ボリューム&コスパの両面で大満足の様子。アプリクーポンを活用して50円引きで“900円以下”という価格にも「お得に食べちゃいました。全商品のクーポン、ありがたい」と喜びを隠さない。



「基本的に王道味を外さない吉野家が手掛ける豚骨醤油が、美味しくないはずがない」と吉野家の安定感に賛辞を惜しまなかった山崎さん。動画の終盤では「思い出補正の入ったカレーナベ膳で上がりきったハードルをしっかり超えてくる吉野家。さすがの手腕です」「まだ見ぬ来年の新作も楽しみです」とエールを送りつつ、愛猫ももちゃんとのほっこりタイムで締めくくった。「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします」と語り、次回の動画への期待感も促していた。