この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

10月24日に公開された「10月最後の土日に確認して欲しいお得情報まとめ」と題した動画で、ポイ活YouTuber・鬼丸征也氏が、週末に活用したい最新キャンペーン情報を一挙に紹介した。冒頭、「あと1週間で10月も終了してしまうということで、非常に早いですね」と語りつつ、細かなお得情報をテンポよく解説した。



まず注目は、無印良品の「無印良品週間」開始。鬼丸氏は「ネットストアが対象外なので、いつも以上に店舗の方に人が押し寄せる可能性が高い」と指摘し、実際に開店と同時に店舗を訪れて商品を購入したと明かした。さらに、「無印良品アプリのバーコードをレジで読み取らないと10%オフにならない」、「エアウォレットアプリのコインプラス決済でさらに15%還元」と、最大還元を受ける方法を丁寧に説明。ただし「コインプラス決済ができる店舗とできない店舗がある」点や、「無印アプリの“無地パスポートペイ”で決済すると、15%還元の対象外になってしまう」とし、「ここ間違わないようにしてください」「先ほどのエアウォレットアプリの中のコインプラス決済をするように」と、ポイ活の“落とし穴”にも注意を呼びかけた。



また、同動画内では「SBIグループの暗号資産取引所・ビットポイントや、OKJでの口座開設によるギフトキャンペーン」も紹介。ビットポイントについて「国内唯一、ビットコインの積み立て投資が手数料スプレッドゼロでできる」としたうえで、「今は僕の紹介コードなら合計4000円分もらえる」「まだ開設されてない方はこの土日にでも」と背中を押した。



さらに三井住友カードの「VポイントPay」チャージ手数料無料化や、D払いの「USJ貸切イベント」抽選、楽天ペイやシャトレーゼの期間限定ポイントアップなど、10月末～11月頭に狙いたいキャンペーンも漏れなく解説。特にシャトレーゼのケーキ予約では「1000ポイント程度で豪華なホテルに泊まれちゃう」「ポイント8倍の今は絶好のチャンス」と、自身の経験も交えて熱く推奨した。



最後は「ちょっと最後にPRなんですけれども」と前置きし、宅配食サービス・グリーンスプーンのキャンペーンにも触れ、「味のクオリティ、特にハンバーグはとても美味しいので、興味のある方はぜひ試してみてください」と自身の実体験をシェア。動画を締めくくる場面では「今回の動画これで終わります、ご視聴ありがとうございました」と、週末を控えた視聴者にエールを贈った。