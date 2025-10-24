¡ãÀäÂÐ¤Ë¤ä¤»¤Æ¤ä¤ë¡ª¡ä¡Ö30kgÁý¤ÇÎ¥º§¡×¡Ö½÷¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊ³Æ®µ
½Ð»º¤ä°é»ù¤Ç¡¢½÷À¤ÎÂÎ·¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡×¡Ö½÷¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¿´¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ÈÂ²¤òÍ¥Àè¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¡ª¡Ä¡Äº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤ä¼«¿®¤òÍÉ¤ë¤¬¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊ³Æ®µ¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡§¡ã30kgÁý¤Ç¥ê¥³¥ó¡ª¡©¡äÉ×¤Î¹ðÇò¡ÖÂÀ¤Ã¤¿ºÊ¤Ï½÷¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×
¥ß¥Ä¥¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¥·¥²¥ë¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤ÈÃæ2¤ÎÄ¹½÷¥æ¥¦¥Ê¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¾®5¤ÎÄ¹ÃË¥¤¥Ä¥¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¯¤ó¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£·ëº§16Ç¯ÌÜ¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¤¬¤é¤â²º¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¥ß¥Ä¥¤µ¤ó¤ÏÉ×¤«¤éÆÍÁ³¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¡È¤À¤±¡ÉÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Ä¥ß¥Ä¥¤µ¤ó¤ÎÂÎ·¿¤Ç¤·¤¿¡£
»º¸å¡¢¥ß¥Ä¥¤µ¤ó¤Ï30¥¥íÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò²¿ÅÙ¤âºÃÀÞ¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ÆÉ×¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Âè¤Ë¡Ö»ä¤¬É×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Ú¤¯¸«¤Æ¤¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¡¢ËÜµ¤¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¡£ÅØÎÏ¤ÎËö¤Ë¥ß¥Ä¥¤µ¤ó¤Ï¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Áé¤»¤¿¥ß¥Ä¥¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤âÉ×¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡£¼Â¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿¡Èµ¤»ý¤Á¤Îµ÷Î¥¡É¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡§¡ãÂÀ¤Ã¤¿¤«¤éÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¡©¡äÌë¤ÎÍ¶¤¤¡£Ã¶Æá¤Ë¡ÖÂÀ¤Ã¤¿ÂÎ¤¸¤ã¥à¥ê¡×¤È¤±¤Ê¤µ¤ì¤Æ
B¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È3ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÀì¶È¼çÉØ¡£É×¤È¤Ï¶¦Æ¯¤¤Î¿¦¾ìÎø°¦¤Ç·ëº§¤·¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤â¹ØÆþ¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ëÌë¡¢B¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ÆÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤Åö¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢3¥«·îÁ°¤ËÉ×¤ÎÌë¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¡£Ê¢¤òÎ©¤Æ¤¿É×¤Ï¡ÖÂÀ¤Ã¤¿ÂÎ¤¸¤ã¥à¥ê¡×¤ÈÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤«¤éÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¡×--¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢B¤µ¤ó¤Ï²ù¤·¤µ¤ÇÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¿ô¥«·î¤ÎÅØÎÏ¤Ç10¥¥í¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤¢¤ëÌë¡¢É×¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·É×¤Ï¡Ö¤Ï¤¢¡©¡¡·ù¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë»ÏËö¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Éâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¡£B¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢É×¤ÏÌµ¸À¤Î¤Þ¤Þ´é¤ò¤½¤é¤·¡¢½é¤á¤Æ¡Èºá°´¶¡É¤Î¿§¤¬Éâ¤«¤ó¤À½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡§¡ÖLINE¤¹¤ë²Ë¤¢¤ë¤Ê¤é±¿Æ°¤·¤¿¤é¡©¡×°Õ¼±¹â¤¤ÆÈ¿ÈÍ§¿Í¤«¤é»º¸åÂÀ¤êÀì¶È¼çÉØ¤Ø¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È
38ºÐ¤Î¥ß¥«¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡Ê8ºÐ¡¦5ºÐ¡¦2ºÐ¡Ë¤ò°é¤Æ¤ëÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÆÈ¿È¤ÎÍ§¿Í¥µ¥Á¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤«¤éµ×¡¹¤ËLINE¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯¥¿¥¤¥×¡£²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ß¥«¤µ¤ó¤¬¡ÖºÇ¶á»º¸åÂÀ¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢Èà½÷¤«¤é¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÏÂÎ·¿¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ½÷»ÒÎÏ¹â¤á¤À¤è¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö½÷»ÒÎÏ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢É×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹º£¤¬¹¬¤»¤À¤«¤é¡×¤È¥ß¥«¤µ¤ó¤¬ÊÖ¿®¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¥µ¥Á¤µ¤ó¤«¤é¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ß¥«¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ø¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öº£¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬°ã¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î
Ç¥¿±¡¢½Ð»º¡¢°é»ù¡¢Ç¯Îð¡Ä¡Ä½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£ÂÀ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÅØÎÏÉÔÂ¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤òÍ¥Àè¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÂÀ¤Ã¤¿ºÊ¡×¡Ö½÷»ÒÎÏ¤Î¤Ê¤¤Êì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾Ú¤Ç¤¹¡£
ÊÑ²½¤òÃÑ¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬º£¤Î»ä¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¤½¤Î»Ñ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
