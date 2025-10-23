巨人が挑戦容認の岡本和真 米メディアが伝える“理想の移籍先”はヤンキースが筆頭候補か「オカモトは獲得を目指すべき選手だ」
日本で声価を高めた岡本がついにメジャーリーグへ挑む(C)Getty Images
急転直下の正式決定で、日本人スラッガーへの関心が高まった。
10月22日、巨人は今オフにポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ球団への移籍を目指していた岡本和真の動きを容認したと発表。かねてから世界最高峰のステージを目指していた29歳が、ついに飛躍を遂げる。
【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン
左肘の負傷によって5月から長期離脱を余儀なくされた今季の岡本は、69試合出場にとどまったものの、打率.327、15本塁打、49打点のハイスタッツを記録。完全復調を果たした終盤戦は流石の打力を見せつけ、チームのクライマックスシリーズ進出に貢献した。
もっとも、今オフのメジャー挑戦は断念するという見方もあった。現地時間10月20日には、全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が複数の関係者の話として「ポスティングしないと見ている」と自身のXに投稿。来季に迎えるFAイヤーを待つとも考えられていた。
しかし、事態は動いた。すでに球界屈指の剛腕代理人スコット・ボラス氏が運営する『スコット・ボラス・コーポレーション』との契約を結んでいる岡本は「昔から憧れていた場所」への挑戦を決めた。
となれば、気になるのはやはり移籍先だ。
メジャーリーグの今オフのFA市場は、ピート・アロンゾやアレックス・ブレグマン、さらに同じくポスティングでのメジャー移籍が囁かれている村上宗隆など内野を主戦場とする強打者が少なくない。そうした中で「メジャーで大成功する可能性が高い」と見られる岡本に対する関心も小さくない。すでに米メディアでは、ヤンキースやレッドソックス、カブスなど獲得に動くと見られている球団名がリストアップされてもいる。
とりわけ獲得に熱心に動くと見られているのが、米球界の盟主ヤンキースだ。専門メディア『Yankes Go Yard』は「ムラカミのスキルセットはヤンキースのニーズに合致していなかった」と競争率の高い村上を諦めるべきとの見解を示した上で、「獲得を目指すべき選手」とした岡本を推挙。「一塁、三塁、そして外野も守れる。（一塁手の）ライスの交代要員としても、他の複数ポジションでマルチに活躍できるだろう」と期待を込めた。
岡本獲得の青写真を描く同メディアが、「キーマン」として名を挙げるのが、松井秀喜氏だ。かつて巨人からヤンキースへと移籍したレジェンドと同じ血筋を持つことから、その影響力が交渉において他球団との差になるとした。
「オカモトが、ここまでのキャリアをヨミウリ（巨人）で全うしているという事実は彼の血筋が、ヤンキースかもしれないことも意味している。そしてヒデキ・マツイが両チームと、今もなお関係性を有していることを考えても、ヤンキースは興味深い存在になるはずだ。もちろん公式なパイプラインがあるわけじゃない。しかし、両者は非公式ながら協力関係にあるかもしれない」
さらに「ヤンキースが本当にオカモトを獲得したいのであれば、より直接的な手段を利用できる」とした『Yankes Go Yard』は、「マツイをオカモト本人と対面させるべきだ」とも論じた。
早くも話題沸騰となっている岡本のメジャー移籍。価格高騰が必至とみられる争奪戦の行方は、主砲を失う巨人の補強動向を含めて注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]