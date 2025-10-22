楽しそう〜！ YouTubeチャンネル「MAKO0MAKO0 / まこまこ」では、障子の張り替えのために猫が思いっきり障子を破りまくる様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎるんだけど！」「すごいジャンプ力だね」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが破れた障子からひょっこりのぞき込む「おはぎ」の表情です！

猫さん「行くのニャ！」

注目を集めたのは「障子を破る猫」という動画。張り替えのために外された障子を、猫の「おはぎ」がじっと見つめているシーンから始まります。

「さあ、行くのニャ！」と真剣に狙いを定めるおはぎ。瞬時に画面から姿が消えるほど勢いよくジャンプして、障子に猫パンチを繰り出します。障子を破った後のおはぎは、「どう？ うまくできたニャ」と何となく誇らしげな表情。

動画中盤では、破れた障子の穴から「あれ？ そこにいるのニャ？」と顔をのぞかせるおはぎの姿が。さらには障子の穴から手を出して、「遊ぼうニャ！」と飼い主さんの手に何度も猫パンチを繰り出します。障子越しにひょっこり出てくるおはぎの顔や小さな手が、なんとも愛らしいですね。

その後も遊びながら障子破りに協力するおはぎ。びりびりに破いた障子の枠に乗り、「終わったニャ〜」とばかりに鳴いて……という展開です。

動画を見た視聴者からは、「なんてかわいい破壊神」「お手伝いご苦労さま！」「やりたい放題やってて楽しそう」「破れた障子が現代アートみたい」「めっちゃかわいいwww」「猫飼いたくなったわ」などのコメントが寄せられていました。猫のおはぎが楽しそうに障子を破る様子を、皆さんもぜひ動画でチェックしてみてくださいね。