累計チャンネル登録者数231万人超えのユーチューバー・スーツの“奇行”に、ネット上で心配の声が相次いでいる。

スーツは18日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「2025年10月15日に私は悟りを開き、世の中の全てに全く『意味』などないことを完全に自覚しました。そのため、あらゆる意欲、執着、規範、迷い、悩み、喜びなどを手放しました。そのような物は全て幻想や集団催眠などの類いで、最初から存在しなかったのだと理解したのです」などとポストし、心配の声が上がっていた。

この件について聞くため、映像ディレクター・高橋弘樹氏が21日にYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」を更新。ゲスト出演したスーツは、開始直後に机の上に寝転がるという“奇行”をみせた。

高橋氏が「なんで寝てるんですか?」と苦笑すると、スーツは「僕、端的に言うと全て理解したんですよ。なんですけど、全てを理解してるんで、普通にすることもできるんですよ」とイスに腰かける。高橋氏が「前から変わってましたよね」というと、スーツは「そうそう。毎日スーツ着てる時点で、ちょっと変じゃないですか」と返していた。

ネット上では「何があったの？」「マジで休んでくれ」「いつもと振る舞いが違いすぎて心配になっちゃった…」「いつかこの動画を黒歴史だよ〜って笑って話せる日が来ることを願ってます」といったコメントが寄せられていた。