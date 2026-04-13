登録者数４２３万人の人気ＹｏｕＴｕｂｅｒグループ「コムドット」のメンバー・やまとが「最高月収」を告白し、その金額に衝撃が走った。コムドットは１１日から放送されているＡＢＥＭＡ１０周年記念番組「３０時間限界突破フェス」の中で、「コムドット３０時間パイから逃げ切れれば１億円！」に出演。「カミングアウトじゃんけん」では、リーダーのやまとがお笑い芸人・中山功太との勝負に敗北し、提示されたテーマは「過