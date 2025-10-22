新木優子、“シール帳作り”にハマる「シール帳に貼っていたら5冊目に突入」

女優・モデルの新木優子（31歳）が、10月21日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。最近のマイブームについて語った。



20日に都内で行われたシャンパンのイベントに登壇した新木が、番組のインタビューに対応。最近ハマっているマイブームを聞かれた新木は「シール帳作りです」と答えた。



そして「立体的なシールが流行ってる。小学生から大人まで、いま楽しんでると思うんですけど」と、平成の頃に小学生を中心に大ブームとなったシール帳（シールをコレクションするもの）が令和のいま、再びブームとなっており、新木も「大人だからできる。種類の豊富さだったりとか、買い方を楽しみながら贅沢に。ステキな時間を過ごしている」と語る。



また、量に関しては「ほんとにすごく集めていて。シール帳に貼っていたら5冊目に突入していて。シール自体はほんとに貼り切れないほどたくさんあるので、これから貼っていくのが楽しみです」と語った。