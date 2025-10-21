「身も心もボロボロだった。人間として扱われなかった」──事件の発端は7月のことだ。"立ちんぼ"が集まる地として知られている歌舞伎町の大久保公園付近において、27歳の女性が売春法違反で現行犯逮捕された＝起訴猶予処分＝。この女性が取り調べで明かしたのは、壮絶な管理売春の実態だった。

大手紙社会部記者が解説する。

「女性は池袋のガールズバーに勤めており、この店の店長・鈴木麻央耶容疑者（39）と、マネジャー・田野和彩容疑者（21）から日常的に暴力を振るわれ、売春を強要されていたようです。警視庁保安課は10月15日、ふたりを売春防止法違反（管理売春）の疑いで逮捕しています。逮捕容疑はことし5月から7月、被害女性にカード型のGPSを持たせ、店内のバックヤードで寝泊まりさせながら新宿区内で繰り返し売春させたこととされている。

また、被害女性は3か月間で少なくとも400人近い男性を相手にしており、『ブス』などの罵声を日常的に浴びていたことから心身衰弱状態だった。女性は給与ももらっておらず、売春の売り上げはすべて鈴木容疑者に送金。鈴木容疑者は食費として3000円を渡していたが、レシートをチェックするなどしていたといいます」

飲食店やラブホテルがひしめく池袋駅北口。容疑者らが働いていたガールズバーは、駅から徒歩3分ほどの雑居ビルの7階にある。SNSなどによると、この店は「朝・昼ガールズバー」をうたっており、早朝から営業していたことが確認できた。

鈴木容疑者らが逮捕された当日、系列店を訪れると店員が怪訝な表情でこう話した。

「（事件は）もちろん知っています。ただ、あそこは昼と夜で運営者が違う。店名が報道されちゃってこちらもいい迷惑です。私自身も鈴木容疑者には会ったことがありますが、背が低く、物腰柔らかいという印象しか残っていません」

店を間借りして営業していたという鈴木容疑者ら。男を知る別の飲食店オーナーは言う。

「店長はわりと普通の方でしたね。いっしょに軽く飲みに行ったこともありますし、お店にもうかがったことがあります。少なくとも、飲んで暴れるようなタイプではなかった。

いじめられていた子も知っています。1年前くらいから働いていて、どちらかといえば素朴な子で、"夜には向いていない"タイプ。半年前くらいから、あまり見かけなくなったなと思っていたのですが、まさか立ちんぼをさせられていたなんて……」

事件の内容もさることながら、話題になったのは鈴木容疑者とともに逮捕された田野容疑者の容姿だ。SNS上では検挙時の彼女を見て〈他撮りでこんな美人なのか〉〈悪いことしたのは間違いないけど、ビジュが良すぎる〉などと反応する人が後を絶たなかった。

そんな田野容疑者について、前出の飲食店オーナーが話す。

「店ナンバーワンの"モテ店員"でしたね。けっこう飲むタイプで、イケイケな営業スタイルでした。もともと女の子のレベルは高いお店だけど、その中でもダントツでした。けっこう稼いでいたんじゃないかな……。

1年くらい前は4〜5人、レギュラーのキャストがいたんですが、最近は数が減っていたみたいで。店長が厳しくするから入れ替わりが激しかったんですよ。売り上げが減った当てつけで、被害者の子は売春させられていたんでしょうか……」

女性を"奴隷"のように働かせ、売春までさせていた容疑者ら。その実態とは──。

