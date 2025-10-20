白石麻衣“平成ギャル”のメイク姿披露「来週の『ゴチ』、これにしよっか」

女優の白石麻衣（33歳）が、10月19日に公開された自身のYouTubeチャンネルの動画で、“平成ギャル”のメイク姿を披露。「来週の『ゴチ（になります！）』、これにしよっか」と語った。



白石麻衣が「平成の懐かしギャルメイクを再現してみた」というメイク動画を公開し、平成のあるある話をしながら、濃いアイシャドウや、束感つけま、粘膜白ハイライト、金髪ウィッグなどで平成ギャルとなっていく。



マネージャーやスタッフから、乃木坂46初期の白石を彷彿させる姿に「懐かしい」「今度『ゴチ（になります！）』、これで出ようよ」といった声が上がり、白石も「来週のゴチ、これにしよっか」と笑った。