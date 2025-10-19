【LINEクーポン】ファーストキッチン「ミルキーフラッペ 大人チョコ＆ストロベリー」が今だけ割引価格に！ 苺とチョコが相性抜群
毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。
その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、ファーストキッチン「ミルキーフラッペ 大人チョコ＆ストロベリー」がお得に楽しめるクーポンです。
【図解】LINEクーポンの取得方法
ファーストキッチン「ミルキーフラッペ 大人チョコ＆ストロベリー」が、通常価格690円のところ、200円引きの490円で手に入るクーポンが、LINEで配信中（販売は63店舗限定）。有効期限は10月26日22時までとなっています。
▼「ミルキーフラッペ 大人チョコ＆ストロベリー」の魅力は？
新鮮な苺の果肉感を閉じ込めたソースを使用。少しビターなチョコレートとの相性も抜群の味わいです。トッピングにはロールチョコチップを使用しているため、見た目の華やかさも楽しめます。同時発売される「大人チョコ＆ストロベリーソフト」は、ソフトクリームに苺とチョコをトッピングした濃厚な味わいが魅力となっています。
