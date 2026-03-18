【モデルプレス＝2026/03/18】マクドナルドは「てりたまファミリー」第2弾の新バーガー商品「コク旨かるび焼肉風てりたま」を、3月25日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。【写真】マック、今年のてりたま3種類一挙公開◆新バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」誕生1996年の初登場以来、“春と言えば…”と愛され続ける「てりたまバーガー」が2026年で発売30周年を迎えることを記念し、わくわくが続く“特別な