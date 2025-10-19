この日2本目のアーチは143mの特大弾

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。1試合3発、7回途中無失点の離れ業でチームをワールドシリーズ進出に導いた。中でも2本目は飛距離469フィート（約142.9メートル）の場外弾。米記者が唖然として伝えたのは“着地点”だった。

4回2死で迎えた第3打席はパトリックが投じた5球目のゾーンから内角に外れたカットボールを軽々と右翼席場外まで運んだ。打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）、角度33度の一発に本拠地は騒然となった。投手としても4回まで無失点の好投を披露する中、規格外の二刀流を見せつけた。

場外に消える特大弾。地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者は「ショウヘイ・オオタニの2本目のホームランが着地した場所はドジャースタジアムのセンターフィールド広場にある茂み。チャベス・ラヴィン（ドジャースタジアムの愛称）史上3番目に飛距離があるホームランだ」と綴った。

投稿した写真からは本拠地の写真は見えず、かろうじて外野の階段が見えている。いかに大谷が遠くへ飛ばしたかの証。ファンも「なんちゅー場所に着弾」「UFOを目撃したような顔だったとさ」と驚きの声が上がった。（Full-Count編集部）