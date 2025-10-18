¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¿¹¹áÀ¡¡¢¸ª¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤Ç¡ÈÂç¿Í¤Î¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤µ¡ÉÁ´³«¡¡¿§¹áÉº¤¦¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÈäÏª
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ⋯¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿¹¹áÀ¡
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿¹¤Ï¡Ö4th SHOW¡×Æâ¡ÖROYAL PARTY¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Âç¿Í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥³¡¼¥È¤ò¸ª¤«¤é¤º¤é¤·¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤»¤ë»ÅÁð¤Ç¡¢¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÌÌ¤òÈäÏª¡£¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÈÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
