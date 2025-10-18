「親友」という言葉を疑った日…価値観が合わない友人に告げた“さようなら”【ママリ】

©eikiccy

体調不良なのに、心ないことを言われて

電車が動かず、駅のホームで寒い中2時間も待った さほとふうか。すると、さほの生理痛が悪化。帰るのは諦めて、もう1泊しようと提案しますが、ふうかは自分の意見を曲げません。そればかりか「鎮痛剤を飲んで、がんばって」と、心ないことを言い出します。



ついに、我慢の限界を迎えた さほ。今までため込んでいた想いを、ふうかにぶつけます。そして、ふうかが今日中に帰りたい理由とは？

やっぱり…親友ではなく、都合のいい人でした

ふうかを問い詰めたところ、やはりゲーム目的で、早く帰りたいようです。本当の親友なら、体調のことを真っ先に心配するはずです。自分の都合を押しつけるのは、「親友」と呼べませんね。



このあと、さほは「付き合いを一切やめる」と宣言し、1人でホテルへと向かいます。

言いたいことを伝えることができて

暖かい湯舟につかり、さほは心も体もほぐれたようですね。友人だと思っていた相手に、想いをぶつけるのは勇気がいることだったと思います。



このあと、さほはホテルでのんびり過ごします。そして翌朝、目が覚めると ふうかからメッセージが届いていました。「親友だと思っていたのは、わたしだけ？」というメッセージを読み、さきはドン引きします…。

「本当の親友とは？」返ってきた答えに驚がく…

最後に、「親友とは？」と ふうかに尋ねたところ、驚きの答えが返ってきました…。「自分のことしか考えていない」のは、ふうかの方ですよね。



このあと、さほは別れを告げたものの、少しだけ未練があり、連絡先を残したままにしていました。ですが、ふうかからの連絡を無視し続けた結果、メッセージが途絶えます。そのタイミングで、ブロックします…。



親友に、「ありのままを受け入れて欲しい」と望むのは、図々しいように感じます。いくら仲がよくても、自分の都合や気持ちばかり押し付けるのは、親友ではなく、都合のいい人、ですね。親しい人との関係を大切にしたいのであれば、最低限の思いやりやマナーは欠かせませんね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）