13°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤À¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÇ¯´Ö87Ëü1620¥Ý¥ó¥É¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÄã¤¤¤¬¡¢2018Ç¯¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ò¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ë¹ñ¤È¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡£Èà¤ÎÀï½ÑÅªµ¬Î§¤ÈÎäÀÅ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¿ô»ú¤ÏÇ¯´Ö¤ÎÊó½·³Û¡Ë¡£
13°Ì¡§¿¹ÊÝ°ì¡ÊÆüËÜ¡Ë87Ëü1620¥Ý¥ó¥É
12°Ì¡§¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë174Ëü¥Ý¥ó¥É
11°Ì¡§¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¡Ê¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ë218Ëü¥Ý¥ó¥É
10°Ì¡§¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë261Ëü¥Ý¥ó¥É
9°Ì¡§¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ó¥¨¥ë¥µ¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡Ë261Ëü¥Ý¥ó¥É
8°Ì¡§¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥¹¥«¥í¡¼¥Ë¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë261Ëü¥Ý¥ó¥É
7°Ì¡§¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë331Ëü¥Ý¥ó¥É
6°Ì¡§¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë350Ëü¥Ý¥ó¥É
5°Ì¡§¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ó¥Ê¥Ð¡¼¥í¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë350Ëü¥Ý¥ó¥É
4°Ì¡§¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë420Ëü¥Ý¥ó¥É
3°Ì¡§¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë453Ëü¥Ý¥ó¥É
2°Ì¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë506Ëü¥Ý¥ó¥É
1°Ì¡§¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë828Ëü¥Ý¥ó¥É