女子プロ、 美脚際立つゴルフコーデを披露！ファンからコメント殺到

プロゴルファーの三浦桃香が自身のInstagramを更新。かわいらしいゴルフコーデを披露した。

雨の日こそ明るい色！センス際立つ三浦プロのコーデに反響

三浦桃香プロは「雨予報の方が明るい色着たくなるよね」とコメントして、黒のトップスに鮮やかな黄色のスカートを合わせたコーデを披露。天気が優れない日ほど、あえて明るいカラーのウェアを選ぶことで気分を上げていることを語っています。

また三浦プロは「傘マークがついてる日は白靴下だけは選ばないようにしてます 笑」と独特のこだわりも紹介。足元が汚れやすい日は、白い靴下は避けるという三浦プロならではの気配りがうかがえます。

この投稿にファンからは「素敵なモデルさん」「ブラック＆イエローかわいいな」「ウェア似合って可愛い」などの声が寄せられていました。

また別日にはゴルフソックスコーデを披露しました。

三浦プロは「私服にゴルフの靴下ってどうなのかな？」とコメントを添えて私服コーデを公開しました。

公開された写真は、石川県の能登カントリークラブで行われた「リシャールミルチャリティートーナメント2025」で撮影されたもの。黒のトップス×プリーツスカートに、白のオーバーニー丈ゴルフソックス（2本ライン）、厚底スニーカーを合わせたモノトーンスタイル。差し色としてチェーンストラップのピンク系バッグをプラスし、ネックレスとパス用ストラップでスポーティにまとめています。

また「2枚目は顔なかなか面白いから載せとく笑」とお茶目なコメントして、写真を披露。三浦プロの投稿に、ファンからは「ニーハイが可愛い」「写真集出してほしい！」「髪型髪色も似合ってて最高」「韓国アイドルっぽい」など、三浦プロのコーデを称える声が相次ぎました。

いかがでしたか？ ぜひ三浦プロの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※momokamiura_official／Instagram