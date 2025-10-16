スライドするだけ超簡単！髪に魔法がかかる100円グッズ

もうすぐハロウィン。ハロウィンパーティーをしたり、イベントがあったり盛り上がる季節です。そこでおすすめしたいのがダイソーのユニークアイテム！髪を挟んでスライドさせるだけで、髪の色が変わる魔法のような商品です。SNSでも話題の商品で、実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：カラーヘアチョーク（パステル）

価格：￥110（税込）

カラー展開：イエロー、白、ブルー、ピンク、パープル、グリーン

販売ショップ：ダイソー

SNSで話題のあの商品をゲット！推し活やイベントにぴったりなアイテム

今SNSで話題になっているダイソー商品をご存知ですか？その名も『カラーヘアチョーク（パステル）』。髪に手軽に色が付けられるアイディア商品です！

この手のタイプの商品は昔からありますが、イマイチどこで売っているのかわからないという方も多いはず。そんなアイテムがダイソーで手軽に、しかも110円（税込）で購入できるんです。

ケースから取り出して開くと片側にチョーク、反対側にはスポンジがついています。これで髪を挟み込んでスライドさせることで、色がつくという仕組みです。

想像以上の発色！スライドさせるだけで髪に魔法がかかる

使い方は簡単。霧吹きなどで髪を湿らせます。乾いた髪で使おうとすると粉がまったり、早く色が落ちてしまう場合があるようです。

あとは挟み込んで、上から下へとゆっくりスライドさせるだけ。

正直そこまで期待していなかったのですが、ガッツリと色が付きました！地毛の色は透けますが、想像以上に色が変わります。

ただ、むらなくつけるのが難しいので、あくまでその場限りの雰囲気を楽しむものという印象です。

また汗をかいたり、擦れると服についてしまうので注意が必要。水洗いをすれば落ちますが、大事な服を着る日に使用するのは避けるのが安心です。

商品説明では、シャンプーの二度洗いやヘアパック・トリートメントの使用が推奨されていましたが、普段通りのシャンプーでも十分に落とすことができました。

ただし、粉を髪に直接なじませる形になるため、ややパサつきが気になる印象です。仕上がりを整えるためにも、しっかりと髪のお手入れをしておくと安心です。

今回はダイソーで購入した『カラーヘアチョーク（パステル）』をご紹介しました。髪を染めたり、エクステをつけるまではいかないけど、ちょっと雰囲気を楽しみたいというときにぴったり！

今回はイエローを購入しましたが、売り場には白、ブルー、ピンク、パープル、グリーンもありました。ハロウィンパーティーや、推し活のイベントなどにおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。