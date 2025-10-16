¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖNERV ´±ÍÑ¼Ö ¥Þ¥Ä¥À ¥³¥¹¥â¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤¬¥È¥ß¥«¤ÇÎ©ÂÎ²½
¡Ú¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited 04 ¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ NERV ´±ÍÑ¼Ö ¥Þ¥Ä¥À ¥³¥¹¥â¥¹¥Ýー¥Ä¡Û 12·î20Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1,320±ß
(C) £Ô£Ï£Í£Ù
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥«ー¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited 04 ¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ NERV ´±ÍÑ¼Ö ¥Þ¥Ä¥À ¥³¥¹¥â¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ò12·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,320±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï±Ç²è¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖNERV ´±ÍÑ¼Ö ¥Þ¥Ä¥À ¥³¥¹¥â¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ò¥È¥ß¥«¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥³¥¹¥â¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤Ê¤É¤â·àÃæ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥«¥éー