½÷»Ò¥×¥í¡¢¡¡¡È500Ëü±ßÄ¶¤Î¹âµé¼Ö¡É¤òÈäÏª¡ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿âÞ·¤ÎÀ¼

¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÃÝÂ¼¿¿¶×¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÂ¼¥×¥í¡¢ºÇ°¦¤Î¹âµé¼Ö¤òÈäÏª
ÃÝÂ¼¥×¥í¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥éー¡×¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Þ¥ª¡¦¥Ö¥ëー¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë¿··¿¤Î¡ÖBMW 2 ¥·¥êー¥º ¥°¥é¥ó¥¯ー¥Ú¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
º£Ç¯¤«¤éÁÐÆü¥ªー¥È¥°¥ëー¥×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢BMW¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÂ¼¥×¥í¡£¤³¤Î¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Þ¥ª¡¦¥Ö¥ëー¡×¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¤¢¤ë¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Þ¥ª¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤Î¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿§¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥«¥éー¡¢ËÜÅö¤ËÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¥¦¥§¥¢¤È¤Î¿§¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤ÒÃÝÂ¼¥×¥í¤Î³èÌö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª