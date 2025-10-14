Â¼¾å¿®¸Þ¤Î·ëº§Êó¹ðÊ¸¤ËÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¡©¡¡¥Õ¥¡¥ó¹Í»¡¡ÖÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´Õ¡×È¿¶Á
¡¡SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¼¾åÌ¾µÁ¤Î·ëº§Êó¹ðÊ¸¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿ä»¡¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï½ñÌÌ¤Ç¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡¡¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤ª¤ª¤¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÊó¹ðÊ¸¤ËÈ¿±þ¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ì¤Æ¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤³¤½¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´Õ¡×¡Ö·ëº§È¯É½¤ÎÊ¸¾Ï¤³¤ì¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡©¡×¡ÖÂ¼¾å¤¯¤ó¤Î·ëº§È¯É½¤ÎÊ¸¾Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êó¹ðÊ¸¤Î¡Ö¡È¶Ó¡É½©¤Î¸õ¡×¤¬¶Ó¸ÍÎ¼¡¢¡Ö¡È»³¡É¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡×¤¬½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¢¡Ö¡È´Ý¡É¤¯¼ý¤Þ¤ê¡×¤¬´Ý»³Î´Ê¿¡¢¡Ö¡È²£¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡×¤¬²£»³Íµ¡¢¡Ö¡È¿®¡É¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤¬Â¼¾å¿®¸Þ¡¢¡Ö·Ð¸³¤¬¡Èµ®¡É¤¤Æ»¤ò¡×¤¬ÆâÇîµ®¡¢¡Ö¡ÈÂç¡É¤¤Ê»Ù¤¨¡×¤¬ÂçÁÒÃéµÁ¡¢¡Ö¡È°Â¡É¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¡×¤¬°ÂÅÄ¾ÏÂç¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Æâ¡¢¶Ó¸Í¡¢½ÂÃ«¤ò´Þ¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£