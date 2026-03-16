ポッドキャスト番組のパーソナリティたちが集結する国内初のイベント『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』が、3月14日・15日の2日間にわたり、東京赤坂サカス広場にて開催された。SUPER EIGHTの村上信五が、「AIシンゴ」運用の裏側を告白した。【写真】台車で運ばれるバーチャルタレント「AIシンゴ」「ポッドキャスト」とは、インターネットで配信される音声コンテンツで様々なジャンルの番組をストリーミングやダウンロードで楽し