「SUPEREIGHT」の村上信五（44）が17日放送のテレビ東京「ありえへん∞世界」「開運！なんでも鑑定団」合体スペシャルに出演。所属の「STARTO ENTERTAINMENT」の先輩で、名前を呼ぶときの「くん」と「さん」の境界線を明かした。村上が「我々は縦（の関係）がバッチリありましたから。それはもうガチガチでしたから」と、言葉遣いなども教育されたと言うと、お笑いタレントの今田耕司は「でもさ、そこの団体さんは上でも“く