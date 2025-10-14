トークバラエティ番組「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）の「桐谷さん」としておなじみの元将棋棋士・投資家の桐谷広人さんが2025年10月14日、Xで「恩人」の存在を明かした。

「バラエティの奴らが、なぜ今まで桐谷さんを見つけられなかったか」

桐谷さんは現役時代、「コンピューター桐谷」の異名をとるなどデータを活用した戦術で知られた棋士だ。将棋と並行して株式投資を学び、株主優待を活用し、現金をほとんど使わず生活する「優待生活」を送っている。

13日放送の「月曜から夜ふかし 日本の大大大問題 秋の全国一斉調査2時間SP」では、「私の資産も銘柄数も、過去最高を更新しています 」と告白。

25年春のいわゆる「トランプショック」により株式が暴落したが、桐谷さんは「『暴落はチャンス』とか『バーゲンセールは買い』と普段から言ってますから。53銘柄、新たに株を買いまして」と買い増しをした。現在の資産は7億円にのぼるという。

桐谷さんはXに投稿された「桐谷さんを発掘したテレビマンはすごい 」とのポストを引用し、「私を発掘したのはカンニング竹山さん」と明かした。

「台本を無視して喋ったら『こんな面白い素人は初めて。問題はバラエティの奴らが、なぜ今まで桐谷さんを見つけられなかったかだ』と言って、サンミュージックに入るよう言ってくださり（お断りした）『笑っていいとも』などに出してくださいました」という。

「夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました」

桐谷さんは「夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）」ともしている。

SNSでは、「力を引き出した夜更かしも凄い(桐谷さんは不本意かもですが)し、ノー編集でポテンシャル見抜いた竹山さんも凄い 」「事務所入るのもスケジュールやギャラ管理が出来ていいと思いますが自由だからこそ桐谷さんなのでしょうね。そういう裏側を喋っちゃうとことか好きです 」といった声が寄せられた。

「囲い込み」の暴露とも取れる発言には、「カンニング竹山さんが！ 知らなかったです?！ 他のバラエティ出演禁止なんてあるんですね！ 夜更かし、そんな囲い込むようなイメージなかったから驚きました 」「日テレの囲い込み相変わらずえげつな。もうそういうのやめたらどうかな日テレさん 」などと驚く声も上がっている。