「サッカー選手として本当に難しい日だった」ブラジル戦の大敗に“韓国の至宝”は茫然「特定の部分の問題ではない」
韓国代表は現地10月10日、国際親善試合でブラジル代表と対戦し、０−５の大敗を喫した。
序盤から劣勢を強いられた韓国は、13分にエステバンの得点で先制点を献上。さらに41分にはロドリゴにネットを揺らされて０−２で前半を終える。後半に入ってもブラジルの勢いに圧倒される。47分にエステバン、49分にロドリゴに立て続けにゴールを許すと、77分にはヴィニシウス・ジュニオールにダメ押し弾を奪われた。
韓国メディア『FourFourTwo』によると、この一戦に先発したイ・ガンインは、以下のように試合を振り返り、悔しさを滲ませる。
「サッカー選手として本当に難しい日だった。選手やコーチングスタッフとも一生懸命準備したが、大敗して本当に申し訳ない。大雨の状況のなかで、多くのファンの方々がスタジアムに足を運んでくれてとても感謝しているし、申し訳なく思っている」
また、試合を通して「どの部分が上手くいかなかったのか？」と訊かれると、「結果を見れば分かる通り、特定の部分の問題ではない。ワールドカップでも同じような強豪と対戦し、結果を出さなければならない」と述べている。
14日にはパラグアイ代表戦を控える。“韓国の至宝”は、「次の試合についてはまだ考えていない。できるだけ良いプレーでチームに役立てるように最善を尽くす」と前を向いた。
