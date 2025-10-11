Ž¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê"°¦»ÒÅ·¹Ä"¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤Ž£¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬Íª¿Î¤µ¤ÞÀ®Ç¯¼°¤ò¸«¤Æ¤½¤¦³Î¿®¤·¤¿¥ï¥±¡Ú2025Ç¯9·îBEST¡Û
2025Ç¯9·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡Ž¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È°¦»ÒÅ·¹Ä¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤Ž£¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬Íª¿Î¤µ¤ÞÀ®Ç¯¼°¤ò¸«¤Æ¤½¤¦³Î¿®¤·¤¿¥ï¥±"
¢§Âè2°Ì¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼¡Âå¡ÈÅ·¹Ä¤ÎÊì¡É¤Ïµª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¡ÄÅçÅÄÍµÌ¦Ž¢°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¤¬²áÇ®¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³Ž£
¢§Âè3°Ì¡¡¤À¤«¤éÆóµÜÏÂÌé¼ç±éŽ¢8ÈÖ½Ð¸ýŽ£¤ÏŽ¢¹ñÊõŽ£Ä¶¤¨¤Ë¡ÄŽ¢±Ç²è´ÛÎ¥¤ìŽ£¤Î¼ã¼Ô¤¬"¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¥ª¥¸¥µ¥ó"¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¥ï¥±
¢£40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÀ®Ç¯¼°¡×
µî¤ë9·î6Æü¤Ï½©¼ÄµÜ²È¤Î¤´Ä¹ÃË¡¢Íª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Î19ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤òÁª¤ó¤ÇÍª¿ÎÅÂ²¼¤Î¡ÖÀ®Ç¯¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÃËÀ¹ÄÂ²¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ï¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ê1985Ç¯¡Ë11·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¤¸¤Ä¤Ë40Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤¬¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍª¿ÎÅÂ²¼¤¬¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹Ä¼¼¤Ë¤Ï¡ÖÃË»Ò¡×¤¬1¿Í¤â¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î´Ö¡¢¹Ä¼¼¤Ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æâ¿Æ²¦¤¬4¿Í¡¢½÷²¦¤¬5¿Í¡¢¹ç¤ï¤»9¿Í¤Î½÷À¹ÄÂ²¤¬¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Íª¿ÎÅÂ²¼¤Î¤´ÃÂÀ¸¤Þ¤ÇÃËÀ¹ÄÂ²¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Çº£²ó¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤Î¾Íè¤òÃË»Ò¤À¤±¤ËÂ÷¤½¤¦¤È¤¹¤ë¸½ºß¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ¥ë¡¼¥ë¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë´í¤¦¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¡¢²þ¤á¤Æ²æ¡¹¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£½÷À¹ÄÂ²¤ËÀ®Ç¯¼°¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤Ê¤ª¸½ºß¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Ë¤ÏÀ®Ç¯¼°¤Ë¤¢¤¿¤ëµ·¼°¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¹Ä¼¼¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ·¼°¤ò¡¢¸Å¼°¤òÂº½Å¤·¤Ä¤ÄÀ°È÷¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÃËÀ¹ÄÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°¶áÂå¤Î¡Ö¸µÉþ¡×¤È¤«¡Ö²Ã´§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿µ·¼°¤ò¤â¤È¤ËÀ©ÅÙ²½¤·¤¿¡Ê¹Ä¼¼À®Ç¯¼°Îá¡¢ÌÀ¼£42Ç¯¡Î1909Ç¯¡Ï¡Ë¡£
°ìÊý¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öä¢´§(¤±¤¤¤«¤ó)¡×¤È¤«¡ÖÃå¾Ø(¤Á¤ã¤¯¤â)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÅÁÅýÅª¤Êµ·¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Á¤é¤ÏÀ©ÅÙ²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Á°¶áÂå¤è¤ê¤â¡ÈÃËÀÍ¥°Ì¡É¤ËÊÐ¤Ã¤¿À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òµÜÆâÄ£¤¬¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¤â´·Îã¤È¤·¤ÆÂçÏÈ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃË½÷¤¬¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Êµ·¼°¤Îºß¤êÊý¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éµ¿Ìä¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¢£º£²ó¤ÎÀ®Ç¯¼°¤ò¤á¤°¤ë¡ÈÆæ¡É
¤È¤³¤í¤Çº£²ó¤ÎÀ®Ç¯¼°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢1¤ÄÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤á¤Ç¤¿¤¤µ·¼°¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Íª¿ÎÅÂ²¼¤¬¤´À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤ë1Ç¯´Ö¤â¤½¤Îµó¹Ô¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
Ì±Ë¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ç¯Ç¯Îð¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Íª¿ÎÅÂ²¼¤ÏºòÇ¯¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£¤´À®Ç¯¤ËºÝ¤·¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤â¤¹¤Ç¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À²¤ì¤Îµ·¼°¤Ç¤¢¤ëÀ®Ç¯¼°¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡È19ºÐ¡É¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¢£18ºÐ¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºòÇ¯¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤µ¤ì¡¢5·î¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢8·î¤«¤éÂç³Ø¤Î²ÆµÙ¤ß¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤º¤Ã¤È±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤´»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤´Ç¯Îð¤Î¤¦¤Á¤Ëµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡¢°ÛÎã¤Î·Á¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÀ®¿Í¼°¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤¬1Ç¯ÃÙ¤ì¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÉÔ¿³¤Ë»×¤¦¤Ï¤º¤À¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÈÌ¤Î²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¼·¸Þ»°¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÍâÇ¯¤Þ¤Ç±ä¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¡£
¢£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤
Á°Îã¤Ç¤Ï¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËÀ®Ç¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤¬¤¢¤ê¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤·¤«¤ËÅ·¹ÄÊÅ²¼¤â½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·Îã³°¤â¤¢¤ë¡£¾å¹ÄÊÅ²¼¤ÏÅö»þ¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¼ÏÂ26Ç¯¡Ê1951Ç¯¡Ë12·î¤Ë18ºÐ¤Ç¤´À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀè¤´¤í¤ÎÌ±Ë¡²þÀµ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤â¤È¤â¤È¹Ä¼¼ÅµÈÏ¡ÊÂè22¾ò¡Ë¤Ë¡¢Å·¹Ä¤ª¤è¤ÓÄ¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¡Ê¹ÄÂÀ»Ò¡¦¹ÄÂÀÂ¹¡Ë¤Ï18ºÐ¤ÇÀ®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯5·î¤ËÁÄÊì¤Ë¤¢¤¿¤ëÄçÌÀ¹Ä¹¡¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¡¢ÁÓ¤ËÉþ¤¹´ü´Ö¡ÊÎÊ°Ç(¤ê¤ç¤¦¤¢¤ó)¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤Î11·î10Æü¤ËÀ®Ç¯¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨±ä´ü¤·¤Æ¤â¡¢Ç¯Îð¤¬19ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¡ÈÁ°¤Ë¡ÉÀ®Ç¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤À¡£
ÊÌ¤ÎÎã³°¤Ï¡¢»°³ÞµÜ²È¤Î¤´¼¡ÃË¤À¤Ã¤¿·ËµÜ¤Î¾ì¹ç¤À¡£·ËµÜ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ï2·î11Æü¡£¤·¤«¤·¡¢À®Ç¯¼°¤Ï¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ê1968Ç¯¡Ë2·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤ªÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤¬¡¢Âç³Ø¤Î»î¸³´ü´ÖÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»î¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê±ä´ü¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó20ºÐ¤ÎÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡©
¤ªÃÂÀ¸Æü°Ê³°¤ËÀ®Ç¯¼°¤ò¹Ô¤ï¤ì¤¿¾å¹ÄÊÅ²¼¤ä·ËµÜ¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Îã³°¤Ê¤¯¤´À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡È¤´Ç¯Îð¤Î¤¦¤Á¡É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦Æü¼è¤ê¤è¤ê¤â¡¢Ç¯Îð¤¬À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿18ºÐ¤È¤«20ºÐ¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¡¢Í¥Àè¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¹Ô¤¤Êý¤À¤í¤¦¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª½Ð¤Þ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤´À®Ç¯¤Î¡È¶èÀÚ¤ê¡É¤ò¼¨¤¹ÂçÀÚ¤ÊÅÁÅýÅªµ·¼°¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤´Ç¯Îð¤Î¤¦¤Á¤Ëµó¹Ô¤»¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ19ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç±ä¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÏÁÛÄê¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤´¼«¿È¤Î¤ª¹Í¤¨¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¡Ö½©¼ÄµÜ²È¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¡×¤Ë¤è¤ëÆ¿Ì¾¾ðÊó¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù9·î11Æü¹æ¡Ë¡£
¡Ö¡ÊÀ®Ç¯¼°¤ÈÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì½Ë¤¦¤è¤ê¤Ï°ìÅÙ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Êý¤¬½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Î¤ª¹Í¤¨¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£±ä´ü¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤
Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ï¹Ä¼¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ40Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÀÚ¤Êµ·¼°¤À¡£¤µ¤é¤ËÍª¿ÎÅÂ²¼¤´ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤´À¸³¶¤Ë°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¹Ô»ö¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¿¤À¡Ö½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢19ºÐ¡Ê¡ª¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤âÅ·¹Ä¤ä¹Ä¹¡¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢µÜ²È¤Î¹ÄÂ²¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¾·¤¯¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÀè¤ÎÆ¿Ì¾¾ðÊó¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿¤Ë¼õ¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¢£µÜÅÂ¤«¡¢Ì±´Ö¤Î»ÜÀß¤«
¤³¤³¤Ç¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Íª¿ÎÅÂ²¼¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦½Ë±ã¤¬¡¢µÜÅÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔÆâ¤ÎÌ±´Ö¤Î»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£9·î6Æü¤Î»äÅª¤ÊÍ¼¿©²ñ¡á¤´Æâ±ã¤ÏÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡¢Æ±10Æü¤Î¸øÅª¤ÊÃë¿©²ñ¡á¸á»Á¤ÏÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³«¤«¤ì¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤È½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Î»þ¤Ï¡¢¤È¤â¤ËµÜÅÂ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¡ÊÅö»þ¤Ï¹ÀµÜ¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ55Ç¯¡Ê1980Ç¯¡Ë2·î25Æü¤Ë¡Ö½Ë±ã¤Î¸á»Á¡×¤¬ËÌÀÅÂ¡¢¡Ö½Ë±ã¤ÎÈÕ»Á¡×¤ÏÏ¢¿é(¤ì¤ó¤¹¤¤)¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤È¹á½ß¹Ä¹¡¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤´Î×ÀÊ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¡£
½©¼ÄµÜÅÂ²¼¡ÊÅö»þ¤ÏÎéµÜ¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ê1985Ç¯¡Ë12·î3Æü¤Ë½Ë±ã¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÏ¢¿é¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤È¹á½ß¹Ä¹¡¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÈÕ»Á¤Ë¤À¤±¤´Î×ÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤â½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤âÀ®Ç¯¼°Åö»þ¤Ï¡¢¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡ÊÅö»þ¤ÏÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡¡Ë¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¡Ê¹Ä»Ò¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¹Ä¼¼¤ÎÃæ¿õ¤È¤¤¤¦¤Ù¤¡ÖÆâÄî¡×¤Ë¤ª¤é¤ì¤¿¡£ÆâÄî¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤ª¤è¤Ó¹Ä»Ò¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÆÈÎ©¤ÎÀ¸·×¤ò±Ä¤Þ¤ì¤ë¡£
Ä¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¡Ê¹ÄÂÀ»Ò¡¦¹ÄÂÀÂ¹¡Ë°Ê³°¤Ï¡¢¤´·ëº§¤È¤È¤â¤ËÆâÄî¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë¡£ÃËÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö½©¼ÄµÜ¡×¤Ê¤É¤ÎµÜ¹æ¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ÊÌ¤ËµÜ²È¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£½÷À¤Ç¤¢¤ì¤Ðº£¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤Æ¹ñÌ±¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤µ¤ì¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÄ¾·Ï¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Å·¹Ä¤«¤é¿Æ¡½»Ò¡½Â¹¡Ä¡Ä¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ÏÅý¤ò»Ø¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤¿·ÏÅý¤¬¡ÖËµ·Ï¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤â½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤âÄ¾·Ï¤Î¡ÖÆâÄî¹ÄÂ²¡×¤È¤·¤Æ¡¢µÜÅÂ¤ÇÀ®Ç¯¼°¤Î½Ë±ã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤´·ëº§¤Ë¤è¤êµÜ²È¤òÎ©¤Æ¡¢Ëµ·Ï¤Ë°Ü¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¡ÈÆâÄî³°¡É¤ÎËµ·Ï¤ÎµÜ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤é¤ì¤¿Íª¿ÎÅÂ²¼¤Î¾ì¹ç¤ÏÅöÁ³¡¢»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¡ÖËµ·Ï¤ÎµÜ²È¹ÄÂ²¡×¤ÎÁ°Îã¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿
Íª¿ÎÅÂ²¼¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦½Ë±ã¤Ï¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËµÜÅÂ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡¢Ì±´Ö¤Î»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÁ°Îã¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎËöÄï¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿»°³ÞµÜ¤¬¤ªÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëµ·Ï¤ÎµÜ²È¡Ê»°³ÞµÜ²È¡Ë¤Î3¿Í¤Î¿Æ²¦Êý¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Î¾ì¹ç¤À¡£
¤´Ä¹ÃË¤Î´²¿Î(¤È¤â¤Ò¤È)¿Æ²¦¤Î»þ¤Ï¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ê1966Ç¯¡Ë1·î5Æü¤ËÀ®Ç¯¼°¡¢Æ±6Æü¤Ë½Ë±ã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤´¼¡ÃË¤Î·ËµÜ¤Î»þ¤ÏÀè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ê1968Ç¯¡Ë2·î27Æü¤ËÀ®Ç¯¼°¤¬¤¢¤ê¡¢½Ë±ã¤ÏÆ±28Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤´»°ÃË¤Î¹â±ßµÜ¤Ï¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ê1974Ç¯¡Ë12·î29Æü¤ËÀ®Ç¯¼°¡¢½Ë±ã¤ÏÍâ50Ç¯¡Ê1975Ç¯¡Ë1·î12Æü¤À¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¤É¤Ê¤¿¤âÅÔÆâ¤ÎÌ±´Ö»ÜÀß¡¢¹ËÄ®»°°æ¶æ³ÚÉô¤À¤Ã¤¿¡£
Íª¿ÎÅÂ²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ê¤É¡ÈÄ¾·Ï¡É¤ÎÁ°Îã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é»°³ÞµÜ²È¤Î¡ÈËµ·Ï¡É¤ÎÁ°Îã¤Ë¤Ê¤é¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢À®Ç¯¼°¤ÎÆü¼è¤ê¤¬¤³¤È¤µ¤é19ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç±ä´ü¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î¸·³Ê¤Ê¼«³Ð
½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤Ê¤µ¤ê¤è¤¦¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾·Ï¤ÈËµ·Ï¤Î¶èÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·³Ê¤Ê¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤ÈÇÒ»¡¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢Ä¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¡×¤ÈÎà»÷¤Î¾Î¹æ¡Ê¹ÄÂÀÄï¤Ê¤É¡Ë¤ò¼Âà¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾å¹ÄÊÅ²¼¤Î¤´¾ù°Ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¹Ä¼¼ÅµÈÏÆÃÎãË¡¤ÎÀ©Äê¤ÎºÝ¡¢Æâ³Õ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Í¼±¼Ô²ñµÄ¤ÎºÂÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤¿¸æ¿ßµ®»á¤Î¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¡Ê¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹ ¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡×ÎáÏÂ2Ç¯¡Î2020Ç¯¡Ï11·î8ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡Ö¹Ä»Ì¡×¤È¤Ï¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤¬¡ÈÂè1°Ì¡É¤Î¹ÄÂ²¤ò»Ø¤¹¡£Æ±¤¸¹Ä»Ì¤Ç¤â¡¢¡ÈÄ¾·Ï¡É¤Î¹Ä»Ì¤Ê¤é¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄêÅª¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÈËµ·Ï¡É¤Î¹Ä»Ì¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÂè1°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö½©¼ÄµÜ¡×¤È¤¤¤¦µÜ¹æ¼«ÂÎ¤¬Ëµ·Ï¤Î¡È¾Ú¤·¡É¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆâÄî¤ËÆþ¤é¤ì¤º¡¢¤³¤ÎµÜ¹æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ½©¼ÄµÜ²È¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Ä¾·Ï¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤ëËµ·Ï¤Î°ÌÃÖ¤Ë¡¢¼«³ÐÅª¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ä¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Ç¤¢¤ë¹ÄÂÀ»Ò¤ÈÊ¶¤é¤ï¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡ÖÎ©¹Ä»Ì¤ÎÎé¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Îµ·¼°¤òÀ¯ÉÜ¤¬´ë¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æâ¿´¤Ç¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Îµ·¼°¤Ç¤Î½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Î¡Ö¤ª¤³¤È¤Ð¡×¤¬¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÎÎ©ÂÀ»Ò¤ÎÎé¤Ç¤Î¡Ö¤ª¤³¤È¤Ð¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¹µ¤¨¤á¤ÊÄ´»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤«¤é¤â¡¢»¡¤»¤é¤ì¤ë¡£
¢£¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î¡Ö18ºÐÀ®Ç¯¡×¤ÎÆÃÎã
¤¸¤Ä¤Ï¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Î¤³¤¦¤·¤¿Ä¾·Ï¤ÈËµ·Ï¤Î¶èÊÌ¤ò½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤ë¤´ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¶áÂå¤Î¹Ä¼¼À©ÅÙ¤Î·úÁ°¤Ç¤Ï¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¼£·ûË¡¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¶µ²Ê½ñ¤À¤Ã¤¿ÈþÇ»ÉôÃ£µÈÇî»Î¤Î¡Ø·ûË¡»£Í×¡Ù¡Ê²þÄûÂè5ÈÇ¡¢¾¼ÏÂ7Ç¯¡Î1932Ç¯¡Ï¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÈËµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î½ôÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢Â¾¤Î¹ÄÂ²¤È°Û¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡£
£¡ÖÎ©ÂÀ»Ò¤ÎÎé¡×¤ÈÎà»÷¤Îµ·¼°¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
°Ê¾å¤Î¤¦¤Á¡¢¤´À®Ç¯¤ÎÇ¯Îð¤âÄ¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¡Ê¹ÄÂÀ»Ò¡¦¹ÄÂÀÂ¹¡Ë¤¬18ºÐ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ëµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Ï°ìÈÌ¤Î¹ÄÂ²¤ÈÆ±¤¸¤¯20ºÐ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¢¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÅ·¹Ä¤Ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡ÖÀÝÀ¯¡×¤òÃÖ¤¯»þ¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ê¤éÀÝÀ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¾¤Î¹ÄÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¤¿¤ëÄ¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¤òÀÝÀ¯¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸½Âå¤Ç¤ÏÌ±Ë¡¤Î²þÀµ¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¹ÄÂ²¤â¹ñÌ±¤âÅù¤·¤¯18ºÐ¤ÇÀ®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¤ÈÄ¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¡Ê¹ÄÂÀ»Ò¡¦¹ÄÂÀÂ¹¡Ë¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÀ®Ç¯Ç¯Îð¤ò18ºÐ¤È¤¹¤ëµ¬Äê¡ÊÂè22¾ò¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤óË¡Åª¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ÕÌ£¤ò¼º¤Ã¤¿¾òÊ¸¤À¡£¤·¤«¤·Ä¾·Ï¡¦Ëµ·Ï¤Î¶èÊÌ¤ò½Å¤ó¤º¤Ù¤¡È¹ÄÂ²¤Î¿´¹½¤¨¡É¤È¤·¤Æ¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¤¢¤¨¤Æ18ºÐ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤òÈò¤±¤¿
¤¹¤Ç¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¤¬¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¤¿¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ëµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¤´½Ð»º¤äÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ê¤É¤Ç¡ÖÄ¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¡×¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¾·ÏÍ¥Àè¤Î¸¶Â§¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ö»þ¤Ë¡¢¹Ä°Ì¤Î·Ñ¾µ½ç°Ì¤¬Âè1°Ì¤«¤éÂè2°Ì¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¹Ä»Ì¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ÃÄêÅª¤Ê¤ªÎ©¾ì¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤è¤ê¤â¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤´¼«¿È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎËµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤ëÍª¿ÎÅÂ²¼¤ÎÀ®Ç¯¼°¤ò¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Îµ¬Äê¤Ç¤ÏÅ·¹Ä¤ª¤è¤ÓÄ¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Ë¸Â¤Ã¤¿À®Ç¯Ç¯Îð¤Ç¤¢¤ë¡È18ºÐ¡É¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«Ñ¨±Û¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤¿±ü¤æ¤«¤·¤¤¤´ÇÛÎ¸¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÀ®Ç¯¼°¤ò1Ç¯´Ö¤â±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢À®Ç¯¼°¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç±ä´ü¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃµîË¡¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¾¤ËÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤Î»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¢£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡È¥¢¥¦¥È¡É¤Ê¥ë¡¼¥ë
¤½¤â¤½¤â¡¢¸½ºß¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¹½Â¤Åª¤Ê·ç´Ù¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ä¼¼¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ËÂ¦¼¼ÉÔºß¤Î°ìÉ×°ìÉØÀ©¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂ¦¼¼À©ÅÙ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤«»ýÂ³º¤Æñ¤Ê¡¢ÌÀ¼£¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¸ÂÄê¤È¤¤¤¦Îò»Ë¾åÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡È¶¹¤¤Çû¤ê¡É¤ò¡¢¾¯»Ò²½¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤â¤È¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡È¥¢¥¦¥È¡É¤Ê¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¸½ºß¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¼Ô¤¬Íª¿ÎÅÂ²¼¤ª1¿Í¤À¤±¤·¤«¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î·ç´Ù¥ë¡¼¥ë¤¬ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤À¡£¸½¹Ô¥ë¡¼¥ë¤Î·ç´Ù¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢¹Ä¼¼¤ÎÂ¸Â³¤½¤Î¤â¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢Íª¿ÎÅÂ²¼¤ÏÉ¬¤ºÃË»Ò¤ò»º¤à¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¤´·ëº§Áê¼ê¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¤´À¸³¶¤ò¤¿¤É¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¸ÂÄê¤È¤¤¤¦Ã×Ì¿Åª¤Ê·ç´Ù¤Î²ò¾Ã¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤È¹Ä¼¼¤Ë¾Íè¤Ï¤Ê¤¤
¤â¤·¤½¤Î·ç´Ù¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¡ÖÄ¾·ÏÍ¥Àè¡×¤Î¸¶Â§¤¬½÷À¹ÄÂ²¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¾·Ï¤Î¹Ä½÷¡¢·ÉµÜ(¤È¤·¤Î¤ß¤ä)¡Ê°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¡ËÅÂ²¼¤¬¤¿¤À¤Á¤Ë¡ÖÄ¾·Ï¤Î¹Ä»Ì¡×¤Ä¤Þ¤ê¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤¬¾Íè¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬ÀÚ¤êÂó¤«¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¹Ä¼¼¤Ë¾Íè¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤¬Ä¾·Ï¤ÈËµ·Ï¤Î¶èÊÌ¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ç´Ù¥ë¡¼¥ë¤Ë¤â¤È¤Å¤¯º£¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç½ø¤ò¸ÇÄê²½¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡ÈÀäË¾¡É¤ò¡¢Àµ¤·¤¯¸«ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ë
¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ê¤¿¤«¤â¤ê¡¦¤¢¤¤Î¤ê¡Ë
¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô
1957Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹ñ³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡¢Æ±Âç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀ¡£¹Ä°Ì·Ñ¾µµ·Îé¤Î¸¦µæ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ÆüËÜ»ËÁ´ÂÎ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¸½Âå¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÈ¯¸À¡£¡Ø¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡Ù¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤ë¡£Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜÊ¸²½Áí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¡£¿ÀÆ»½¡¶µ³Ø²ñÍý»ö¡£¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¹Ö»Õ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤ÎÀ®Î©¡Ù¡ØÅ·¹Ä¡ÖÀ¸Á°Âà°Ì¡×¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ØÆüËÜ¤Î10ÂçÅ·¹Ä¡Ù¡ØÎòÂåÅ·¹Ä¼Åµ¡Ù¤Ê¤É¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÖÌÀ²÷¡ª ¹â¿¹·¿Ï¿¡×
¡Ê¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô ¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ë