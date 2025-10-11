¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡ßSV¥ê¡¼¥°¡Ûºë¶Ì¾åÈø¡¦´äß·¼Â°é¤¬Áª½Ð¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¯¥»¤¢¤ê¡©
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£±¡Ë
ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡¡´äß·¼Â°é
¡ÊÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡§´äß·¼Â°é¤¬¸ì¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¡×¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡ä¡ä¡Ë
¡¡¸½Ìò¤ÎSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©
¡ãSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ä
Q£±¡¢´ÆÆÄÌÜÀþ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¡Ú¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Û
¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤È¤ÎÆü¸þæÆÍÛ¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Û
º´µ×ÁáÀ»¿Ã¡Ê°æïò»³³Ø±¡¹â¹»¡Ë¡¢ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡ÊÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Û
·îÅç·Ö¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë¡¢¹õÈøÅ´Ï¯¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥¿¡¼¡Û
µÚÀîÅ°¡ÊÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ê¥Ù¥í¡Û
Ìëµ×±ÒÊå¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë
¡Ö¡Ø¥ì¥·¡¼¥Ö¤â¤Ç¤¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¸þ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º´µ×Áá¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ÈÆë¤ì¹ç¤ï¤Ê¤¤À³Ê¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¡¼¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ë¡£¥¯¥»¤Î¤¢¤ëµå¤òÂÇ¤Ä¤·¡¢"¥Ð¥ì¡¼¤Î¥¯¥»"¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÏÌÚÅÆ¡£¸µµ¤¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ä¥Ã¥¡¼¡Ê·îÅç¡Ë¤Ç¤¹¡ª¡¡Æü¸þ¤Î²£¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¤¬·ù¤¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡Ê£Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡Ë°ì¸Ä²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÂ³¤±¤ë¤Û¤É¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥í¡Ê¹õÈø¡Ë¤Ï¤â¤¦·ëº§¤·¤¿¤¤¤·¡¢°ìÀ¸ÌÌÅÝ¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ä¥Ã¥¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡µÚÀî¤µ¤ó¤â¥Ð¥ì¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥ì¡¼¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡ÊµÜ¡ËÐÒ¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¸þ¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£µÚÀî¤µ¤ó¤Ê¤é¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤ò¼«ºß¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¥ê¥Ù¥í¤ÏÌëµ×¤µ¤ó¡£À¾Ã«¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬À¾Ã«¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢´¶³Ð¤Ç¤ä¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ìëµ×¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢£³Ç¯¤È£²Ç¯¤ÎÀ®½Ï¤Î°ã¤¤¤ÇÌëµ×¤µ¤ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤Þ¤±¤Ç¡¢ÆóËçÂØ¤¨¤Ç±Æ»³¡ÊÈôÍº¡Ë¤È¥¦¥·¥ï¥«¡ÊµíÅç¼ãÍø¡Ë¤ò¡ª¡×
Q£²¡¢¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¦´¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡ÖÅÄÃæ¡ÊÎ¶Ç·²ð¡Ë¤Î¡Ø¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤ä¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¡¡¤¢¤È¡¢Æü¸þ¤È±Æ»³¤¬ÇòÄ»Âô³Ø±àÀï¤ÇÉé¤±¡¢µã¤Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¡ØÉé¤±¤Ï¼å¤µ¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥¿¥±¤Á¤ã¤ó¡Ê¸ÜÌä¤ÎÉðÅÄ°ìÅ´¡Ë¤¬¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÉé¤±¤¿¸å¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â......¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ØÉé¤±¤¿¸å¤À¤«¤é¤³¤½Âç»ö¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±¤«¤é²¿¤ò³Ø¤Ö¤Î¤«¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×
Q£³¡¢ºîÃæ¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
±¨Ìî¹â¹»vsÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»
¡ÖÁ°²ó¡Ê¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡Ë¤Ï±¨Ìîvs²»¶ð¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾òÁ±»ûvs±¨Ìî¤â¹¥¤¡£"¥¢¥½¥Ó"¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Î¾òÁ±»û¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤²£ÃÇËë¤Î"¼Á¼Â¹ä·ò"¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¼ê¤Î´¶¾ð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤Ï¹¥¤¤À¤·......¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ªÂævs±¨Ìî¤Î·ãÆ®¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¿ÐÒ¤¬¡Ø°ð²Ùºê¡Ê¤ª¤ì¤¿¤Á¡Ë¤È¡¢"¥Í¥³"¤È"¥«¥â¥á"¤Ç¤ä¤Ã¤È¤¢¤ÎæÆÍÛ¤¯¤ó¡ÊÍÅ²ø¡Ë¤òÅÝ¤·¤¿¤Ê¡Ù ¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï½Õ¹â½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÇòÄ»Âô³Ø±àÀï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ä¥Ã¥¡¼¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¡¢¥Ð¥ì¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤ë½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£°ìËÜ»ß¤á¤Æ»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»ß¤á¤¿¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äß·¼Â°é¡Ê¤¤¤ï¤µ¤ï¡¦¤ß¤¤¤¯¡Ë
½êÂ°¡§ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹
1999Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£163cm¡¦¥ê¥Ù¥í¡£¾®³Ø£±Ç¯¤Î»þ¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¹»¤Ç½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼Ï¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£2017Ç¯¤ËU20ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ëºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£2025Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£