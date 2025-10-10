俳優の佐藤めぐみが、10月6日までに自身のInstagramアカウントを削除した。9月30日には所属していたスターダストプロモーションを退所している。立て続けのこの動きにファンの間では、2023年2月に報じられたDOMOTO（元KinKi Kids）の堂本光一との真剣交際による結婚準備では、との憶測が広がっている。

【写真】光一との“匂わせ”を疑われた佐藤めぐみのインスタ投稿

堂本光一との交際期間は10年

「2人は2009年と2010年に上演された堂本さん主演の舞台『Endless SHOCK』で共演しています。佐藤さんはヒロイン役を務めました。報道によると交際期間は約10年。現在、堂本さんは46歳、佐藤さんは40歳で、結婚を見据えていても不思議ではありません」（芸能ジャーナリスト、以下同）

今回の退所とSNS削除という流れを受け、X上では、

《まじで堂本光一との結婚準備じゃないの?》

《10年以上のお付き合いで結婚するの素敵やん、でもでもでもーーー!》

《突然事務所を辞める時は結婚を見据えてってことが多いよね…》

と、驚きと祝福が入り混じる声が相次いでいる。

一方で、こうした“憶測の背景”には、旧ジャニーズ時代から続くある“共通ルート”があるという。

「過去にも、結婚前に所属事務所の退所やSNSの閉鎖など、“準備期間”を経てから旧ジャニーズ所属タレントと結婚した女性がいました。記憶に新しいのは嵐の二宮和也さんです。二宮さんは2019年11月に結婚を発表し、お相手はアナウンサーをしていた女性でした」

相手の女性は交際当時、多くのフリーアナウンサーを抱える事務所に所属し、会員制の有料ブログ内で嵐のグッズを背景に置いた写真を投稿するなど、いわゆる“匂わせ”行為で注目を集めた。

「匂わせ投稿をするたびにネット上で批判が殺到し、最終的にブログは閉鎖しました。また、彼女は報道番組『news every.』にも出演していましたが、2017年に降板。2018年に事務所との契約を解除して、その2年後に二宮さんの結婚発表が行われました。そのため、“ネット発信中止→事務所退所”と聞くと、結婚なのかとファンは思ってしまうのです。

ただ、今は“アイドル=恋愛禁止”という時代ではなく、ファンも成熟しています。DOMOTOはデビューから25年以上ファンとの信頼関係を築いてきました。堂本さんがどんな選択をしても、それを受け入れるファンが多いのではないかと思います」

長く“王子様”と呼ばれた堂本光一。その人生の次の章が、静かに始まろうとしているのかもしれない。