「見てるだけ」韓国が痛恨OG「なぜじっとしている？」モロッコ戦の失点にファン悲嘆。「試合自体は面白い」の声も【U-20W杯】
開始早々に先手を取られた。
チリで開催中のU-20ワールドカップで、現地10月９日に開催されているラウンド16で、韓国はモロッコと対戦している。
立ち上がりから果敢に攻撃を繰り出していたが、８分に失点。左サイドからの相手の攻撃は凌いだが、クリアボールをダイレクトでシュートされる。これもブロックしたが、こぼれ球に反応したヤシル・ザビリのオーバーヘッドを許し、シュートはシン・ミンハに当たってゴールに吸い込まれた。
痛恨のオウンゴールでゴールを割られた。韓国サイト『naver』も試合を速報するなか、「なぜじっとしている？」「見てるだけ」「守備はめちゃくちゃ」「いつも守備が問題だ」など嘆きのコメントが寄せられた。
一方で「試合自体は面白い」「モロッコがむしろ慌てている」といった声も。ビハインドの韓国は反撃できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国が痛恨のオウンゴール。８強進出をかけてモロッコと対戦
チリで開催中のU-20ワールドカップで、現地10月９日に開催されているラウンド16で、韓国はモロッコと対戦している。
立ち上がりから果敢に攻撃を繰り出していたが、８分に失点。左サイドからの相手の攻撃は凌いだが、クリアボールをダイレクトでシュートされる。これもブロックしたが、こぼれ球に反応したヤシル・ザビリのオーバーヘッドを許し、シュートはシン・ミンハに当たってゴールに吸い込まれた。
痛恨のオウンゴールでゴールを割られた。韓国サイト『naver』も試合を速報するなか、「なぜじっとしている？」「見てるだけ」「守備はめちゃくちゃ」「いつも守備が問題だ」など嘆きのコメントが寄せられた。
一方で「試合自体は面白い」「モロッコがむしろ慌てている」といった声も。ビハインドの韓国は反撃できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国が痛恨のオウンゴール。８強進出をかけてモロッコと対戦