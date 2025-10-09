「泣くな、審判に負けたんだ」「言葉がない」快進撃・日本の早期敗退に中国唖然「決定機を何度無駄にしたんだ！」【U-20W杯】
現地時間10月８日に開催されたU-20ワールドカップのラウンド16で、グループAを首位通過した船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、E組３位のフランスと対戦。押し気味に試合を進めたものの、ゴールが奪えず、スコアレスで突入した延長戦の120分にPKを決められて、０−１で敗れた。
グループステージでは３連勝と快進撃を続けていた船越ジャパンの早期敗退を、中国メディア『直播吧』は次のように報じた。
「涙が流れた！U-20日本代表は延長戦でフランスに土壇場で敗れ、多くの日本選手がピッチ上で倒れ込んだ」
また、記事のコメント欄には次のような声が寄せられた。
「言葉がない」
「決定機を何度無駄にしたんだ！」
「日本は相変わらずシュートの精度が悪い」
「泣くな、審判に負けたんだ」
「チャンスを無駄にし続けると、運命の神は必ずしも味方してくれない」
「当然の報いだ」
優勢だっただけに、あっけない幕切れに唖然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
