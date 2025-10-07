山田裕貴の妹・山田麻生、結婚発表 直筆文書で報告「大切な人と共に歩んでいきます」【全文】
【モデルプレス＝2025/10/07】俳優の山田裕貴の妹でモデルの山田麻生が7日、自身のInstagramを更新。結婚したことを発表した。
【写真】山田裕貴の妹、美文字の直筆文書で結婚発表
山田麻生は直筆の文書にて「私事で大変恐縮ですが この度山田麻生は結婚いたしました」と報告。「8月に父が永眠し、悲しみにおしつぶされず前に進めているのはそばで支えてくれるあたたかい人たち、そして応援してくださる皆さまの励ましのおかげです」と感謝した。
続けて「家族や仲間と協力し合える幸せ、応援してくださる仲間と協力し合える幸せ、応援してくださる方々への感謝を忘れず、日々を大切にお仕事も変わらず一つ一つ大切に そして、支えてくれる大切な人と共に歩んでいきます」とし、「引き続き見守っていただけますと幸いです」と呼びかけている。
また、同日投稿されたInstagramストーリーズには「たくさんのお祝いのメッセージにびっくりしております 本当に本当にありがとうございます 日々精進して参ります！！」と反響への感謝をつづっている。
山田麻生は2024年8月に、兄の山田裕貴がパーソナリティーを務めるニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（月曜深夜1時〜）に、父親で元プロ野球選手の山田和利さん（享年60）、母親とともに出演したことでも話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
