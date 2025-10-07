カップルYouTuber「なのカップル」として活動していた、なかのなのさんが、2025年10月4日にYouTubeを更新。彼氏のかいくんと破局していたことを報告した。

約9か月ぶりの更新で

「なのカップル」は、高校3年生で交際をスタート。同棲生活などをSNSで公開し、人気を博していた。

しかし2023年12月、なのさんの体調不良などにより、無期限で活動を休止すると発表。YouTubeやSNSは、なのさんの個人アカウントにリニューアルした。破局は否定し、同棲も続けているとしていた。

なのさんは25年10月4日、約9か月ぶりにYouTubeを更新。「なのカップルとして活動してたんですけど、一緒にやってた方とはお別れしました」と切り出した。そして、心境をこう語った。

「いつ別れたとか、正直自分の中で受け止めきれてなくて、私いつ別れたんだろうって。そのへんの記憶が曖昧なぐらい」「自暴自棄になってお酒に逃げるわ、誰でもいいから私の寂しさを埋めてくれ！ とかも思った」

「別れたって事実が心の中で落ち着いた」

現在は「自分の中で別れたって事実が心の中で落ち着いた」といい、ようやく動画で報告する決意ができたという。

今は「誰とも付き合ってないフリーの身」「別れてから恋愛とかしてない」という。そして、ずっと暮らしてきた地元の横浜を離れ、上京して一人暮らしすることも明かした。

今後は「なかのなの」として、ソロ活動を続けていくという。「関係者各位、お仕事待ってます」と笑顔を見せていた 。

コメント欄には「なのちゃんが自分の言葉で伝えてくれる時を待ってたから、動画にしてくれてよかった。ありがとう。応援してたから悲しいけど、今のなのちゃんも応援してます！！ 頑張ってください！！！！」「すごく好きなカップルだったから少し悲しい気持ちもあるけど、なのちゃんが真剣に話して動画にしてくれて頑張ってたんだなってめちゃくちゃ思ってもっと好きになった」「そうだったのかぁ... 2人の人生だしこれからも2人それぞれ幸せにいてくれたら十分です」「元気で良かった... これからも動画楽しみにしてます！」などと書き込まれている。