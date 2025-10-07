2025年9月期および2025年度上半期（2025年4月〜9月）

全国軽自動車協会連合会は、2025年9月期および2025年度上半期（2025年4月〜9月）における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。

【画像】新しくなったデリカミニを写真でみる 全77枚

2025年9月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10

1位 ホンダNボックス：2万1717台

2位 スズキ・スペーシア：1万6407台

3位 ダイハツ・ムーヴ：1万3506台

4位 ダイハツ・タント：1万1457台

5位 スズキ・ハスラー：7993台

6位 スズキ・ワゴンR：6742台

7位 スズキ・アルト：5394台

8位 日産デイズ：5257台

9位 三菱デリカミニ/eK：5020台

10位 日産ルークス：4824台

2025年度上半期 軽自動車通称名別新車販売トップ10



新しくなったデリカミニ。

1位 ホンダNボックス：9万7958台

2位 スズキ・スペーシア：7万9805台

3位 ダイハツ・ムーヴ：6万513台

4位 ダイハツ・タント：5万5165台

5位 スズキ・ハスラー：4万3346台

6位 スズキ・ワゴンR：3万6390台

7位 スズキ・アルト：2万9504台

8位 日産ルークス：2万9433台

9位 三菱デリカミニ/eK：2万8916台

10位 ダイハツ・ミラ：2万6163台

2025年9月期の軽自動車の車名別ランキングは、ホンダNボックスが前年同月比13.0％減ながら2万1717台を販売して、16カ月連続での首位に就く。

続く第2位には、スズキのスーパーハイトワゴンのスペーシアが同3.7％増の1万6407台を成し遂げて前月と同位に位置。6月に全面改良を実施したダイハツ・ムーヴは、同251.3％増の1万3506台を達成して、前月と同じ第3位をキープした。

また、第4位には同2.6％減ながら1万1457台を売り上げたダイハツ・タントが、第5位には同0.5％減の7993台を記録したスズキ・ハスラーが、それぞれ前月と同位でランクインしている。

注目モデルの動き

注目モデルの動きに触れていこう。受注残の解消を図るスズキ・ジムニーは、同24.8％増の4710台を成し遂げて第11位にランクイン。

また、9月に電気自動車のNワン e：の販売を開始したホンダNワンは、同162.6％増の4344台を記録して第12位に入る。



新しくなったデリカミニ。

一方、軽EVのカテゴリーでは日産サクラが同42.4％減の1432台、三菱eKクロスEVが同56.9％減の97台と低迷。対してEVモデルのe:を含むホンダNバンは、同18.5％増の3514台を達成した。

なお、登録車と軽自動車を合わせた2025年9月期の車名別ランキングのトップ5は、ホンダNボックスが5カ月連続でのトップに立ち、第2位には前月と同位でスズキ・スペーシアが、第3位には前月から1ランクアップを果たしたトヨタ・ヤリスが入る。

以降はダイハツ・ムーヴ、トヨタ・カローラの順で続いた。月間販売台数1万台超えは、前述のトップ5にダイハツ・タントが加わって、前月の3車種から6車種に倍増している一方、2025年度上半期の軽自動車の車名別ランキングは、唯一9万台超えを達成したホンダNボックスが首位に就き、以降はスズキ・スペーシア、ダイハツ・ムーヴ、ダイハツ・タント、スズキ・ハスラーの順で並ぶ。

また、登録車と軽自動車を合わせた2025年度上半期の車名別ランキングは、ホンダNボックスが4年連続で同期のトップに輝き、以降はスズキ・スペーシア、トヨタ・ヤリス、トヨタ・カローラ、ダイハツ・ムーヴの順位となった。