¡Ö¤¨¡¼¡ª¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡ÖÈá¤·¤¤¡×ÆüËÜÂåÉ½¤Ë·ã¿Ì¡ª¼éÈ÷¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬»²²Ã¼Âà¤Ç¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡ª¡©¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï10·î£¶Æü¡¢10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢Æ±14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF±óÆ£¹Ò¤¬¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÂåÂØÁª¼ê¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤ÏÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤á¼Âà¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¤òÄÉ²Ã¤Ç¾·½¸¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤È¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¼ç¼´¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¼Âà¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª²ø²æ¤ÇÂåÉ½Àï·ç¾ì¤«¤¢...¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª¡×¡Ö±óÆ£¹Ò¤â¥¢¥¦¥È¤«¤¡ º´Ìî¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÉÔºß¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡ª¡©ÆüËÜÂåÉ½¥Ô¥ó¥Á¡×¡ÖÈÄÁÒ¤â²ø²æ¤ÇÉÔ»²²Ã¡¢±óÆ£¹Ò¤â²ø²æ¤ÇÉÔ»²²Ã¡£ ¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡ª¡ª¡ª¡ª¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
