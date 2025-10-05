[10.5 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá](¥é¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¦¥Ô¥¹¥Õ¥¡¥ó)

¢¨23:15³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥ª¥Ç¥£¥Ã¥»¥¢¥¹¡¦¥Ö¥é¥Û¥Ç¥£¥â¥¹

DF 2 ¥Û¥»¡¦¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥«¥ë¥â¥Ê

DF 3 ¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¹¥Ô¥ê¥¯¥¨¥¿

DF 12 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¹¥¢¥½

DF 23 ¥Þ¥ë¥³¥ó

MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹

MF 11 ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹

MF 18 ¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥°¥á

MF 19 ¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¡¦¥á¥ó¥Ç¥£

MF 20 ¥¸¥Ö¥ê¥ë¡¦¥½¥¦

FW 7 ¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥í¥á¥í

¹µ¤¨

GK 13 ¥¨¥ë¥ä¥ó¡¦¥Ë¡¼¥é¥ó

DF 4 ¥­¥±¡¦¥µ¥é¥¹

DF 15 ¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ë¥É¡¼¥¾

DF 22 ¥é¥â¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹

DF 36 ¥ª¥½

MF 6 ¥Í¥Þ¥Ë¥ã¡¦¥°¥Ç¥ê

MF 16 ¥Õ¥¢¥ó¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹

MF 24 ¥¢¥É¥Ê¥ó¡¦¥ä¥Ì¥¶¥¤

MF 28 ¥Þ¥Ì¡¦¥Ö¥¨¥Î

FW 9 ¥¢¥³¥ë¡¦¥¢¥À¥à¥¹

FW 14 ¥Ú¥±¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

FW 21 ¥Á¥Ç¥é¡¦¥¨¥¸¥å¥±

´ÆÆÄ

¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥¤¥À

[¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê]

ÀèÈ¯

GK 25 ¥Ü¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼

DF 4 ¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û

DF 5 ¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·

DF 18 ¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó

DF 23 ¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç

MF 7 ¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹

MF 8 ¥Ú¥É¥ê

MF 14 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É

MF 20 ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â

MF 21 ¥Õ¥ì¥ó¥­¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°

FW 9 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥­

¹µ¤¨

GK 31 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ø¥ó

GK 33 Eder Aller

DF 3 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥ë¥Ç

DF 15 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó

DF 24 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢

MF 17 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É

MF 22 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë

MF 27 ¥É¥í¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

FW 28 R. Bardghji

FW 29 ¥È¥Ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

´ÆÆÄ

¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹