¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãvs¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.5 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá](¥é¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¦¥Ô¥¹¥Õ¥¡¥ó)
¢¨23:15³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥ª¥Ç¥£¥Ã¥»¥¢¥¹¡¦¥Ö¥é¥Û¥Ç¥£¥â¥¹
DF 2 ¥Û¥»¡¦¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥«¥ë¥â¥Ê
DF 3 ¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¹¥Ô¥ê¥¯¥¨¥¿
DF 12 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¹¥¢¥½
DF 23 ¥Þ¥ë¥³¥ó
MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
MF 11 ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹
MF 18 ¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥°¥á
MF 19 ¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¡¦¥á¥ó¥Ç¥£
MF 20 ¥¸¥Ö¥ê¥ë¡¦¥½¥¦
FW 7 ¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥í¥á¥í
¹µ¤¨
GK 13 ¥¨¥ë¥ä¥ó¡¦¥Ë¡¼¥é¥ó
DF 4 ¥¥±¡¦¥µ¥é¥¹
DF 15 ¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ë¥É¡¼¥¾
DF 22 ¥é¥â¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
DF 36 ¥ª¥½
MF 6 ¥Í¥Þ¥Ë¥ã¡¦¥°¥Ç¥ê
MF 16 ¥Õ¥¢¥ó¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
MF 24 ¥¢¥É¥Ê¥ó¡¦¥ä¥Ì¥¶¥¤
MF 28 ¥Þ¥Ì¡¦¥Ö¥¨¥Î
FW 9 ¥¢¥³¥ë¡¦¥¢¥À¥à¥¹
FW 14 ¥Ú¥±¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
FW 21 ¥Á¥Ç¥é¡¦¥¨¥¸¥å¥±
´ÆÆÄ
¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥¤¥À
[¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê]
ÀèÈ¯
GK 25 ¥Ü¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼
DF 4 ¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û
DF 5 ¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·
DF 18 ¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
DF 23 ¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç
MF 7 ¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹
MF 8 ¥Ú¥É¥ê
MF 14 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É
MF 20 ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â
MF 21 ¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°
FW 9 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥
¹µ¤¨
GK 31 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ø¥ó
GK 33 Eder Aller
DF 3 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥ë¥Ç
DF 15 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó
DF 24 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
MF 17 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É
MF 22 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë
MF 27 ¥É¥í¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
FW 28 R. Bardghji
FW 29 ¥È¥Ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
´ÆÆÄ
¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹