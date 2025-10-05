FOMARE¡¢ÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏ¤Ç1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ö¤ÎÍò
9·î¤«¤é2¿ÍÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿FOMARE¡£·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Ð¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ï¡¢9·î23Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏ¤ÎG¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¤Ë¤Æ¡¢10¼þÇ¯µÇ°ÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¡¢¾ì½ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢FOMARE ¤¬2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Èà¤é¤ÎÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏ¤Ë¡¢Èà¤é¤ò¿®¤¸¤ë1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¶»¤òÂÇ¤Ä¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë·ëÏÀ¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¡Ö2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âFOMARE¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢"¥Ð¥ó¥É"¤È¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÈà¤é¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¥°¥Ã¤È¿¼¤Þ¤ë¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤êÅÏ¤ëSE¡Ö±«¤ÎÆü¤âÉ÷¤ÎÆü¤â¡×¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±¡ÊVo¡¦B¡Ë¡¢¥«¥Þ¥¿¥ê¥ç¥¦¥¬¡ÊG¡¦Cho¡Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ì¿ÍÌÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎÀ¦àÅÎçÂÁ¡Êmother/forgive,forget¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥ó¡£¥¢¥Þ¥À¤¬¡Ö·²ÇÏ¡¢FOMAREÍè¤¿¤¼¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¡£Â³¤±¤Æ¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¡¢¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë1Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¢FOMARE¤ä¤í¤¦¤¼¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÍ¼Êë¤ì¡×¤Ø¤È·Ò¤¤¤À¡£²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é¹ì¤¯¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç¹ç¾§¡£¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢1ÈÖA¥á¥í¤Î²Î»ì¡ÒÅÔ²ñ¤Ç¤âÅÄ¼Ë¤Ç¤â¤Ê¤¤ ¤³¤Î³¹¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡Ó¤òÂØ¤¨¤Æ¡Ö¤¼¤ó¤¼¤óÅÄ¼Ë¤À¤±¤É²¶¤ÎÃÏ¸µ¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£Á¯¤ä¤«¤Ëºã¤¨ÅÏ¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡£³«±éÁ°¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤ÎÍ¼Êë¤ì¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖSONG¡×¤Ø¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼ê¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤¹´ÑµÒ¡£¤µ¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍÍÁê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È5cm¤À¤±¶á¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥ºÀ¸¤¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Þ¥À¤ÎÀú¤ê¤«¤é¡¢¡Ö5cm¡×¤Ø¡£Ê¨¤Î©¤ÄÅÜÅó¤Î¥³¡¼¥ë¡£Â³½Ð¤¹¤ë¥À¥¤¥Ð¡¼¡£¥«¥Þ¥¿¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¿Íº¹¤·»Ø¤òÅ·¤ËÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÇ®¶¸¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡©¡×¡ÖÁ´°÷¤Ç¤¤¤³¤¦¡ª¡×¥¢¥Þ¥À¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¶¦¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖGrey¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é´ÑµÒ¤ÎÇ®Îõ¤ÊÂç¹ç¾§¤¬¹ì¤¯¡£°ú¤Â³¤¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼Â³½Ð¡£
¼¡¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Æü¤Þ¤ÇFOMARE¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Þ¥À¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Östay with me¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¶Ê¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¶¯¤¤ßê¤á¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Îßê¤á¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤é¤¬¥Ð¥ó¥É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯µ±¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¨¤Æ¡¢ÈÝ±þ¤â¤Ê¤¯¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö°ìÈÖ¥Ç¥«¤¤À¼½Ð¤»¡ª¡×¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥Þ¥À¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤«¤é¡¢¡ÖÌ´¤«¤é³Ð¤á¤Æ¤â¡×¤Ø¡£¿ÈÂÎ¤Ë¿Ì¤¨¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¤Î´ÑµÒ¤ÎÀ¼¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òËþ¤¿¤¹¶¸¤ª¤·¤¤¤Û¤É¤ËÇ®¤¤¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤¬¡¢·è¤·¤ÆÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë³Î¤«¤á¹ç¤¦ßõÎõ¤ÊÅ¸³«¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢FOMARE¤Î¥é¥¤¥Ö¡£¤¿¤È¤¨²ñ¾ì¤ÎÂç¤¤µ¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï°ìÀÚÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¤è¡¼¡¢¤ªÁ°¤éFOMARE¹¥¤¡©¡×¢ª¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡¢FOMARE¹¥¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤è¡¼¡¢¤ªÁ°¤é³Á¥Ô¡¼¹¥¤¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤¬¤È¤ê¤ï¤±Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡¢³Á¥Ô¡¼¹¥¤¡ª¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£³Á¥Ô¡¼¤³¤È¥ª¥°¥é¥æ¥¦¥¿¤Ï8·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤"°¦¤¹¤ë¿Í"¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿½é¿´¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¼¥í¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥¹²¿%¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö80%¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤òºÆ³«¡£¼¡¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇ¿·EP¼ýÏ¿¶Ê¡Öover¡×¡£²Î¤ÎÎÏ¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦¹Âç¤Ê¶õ´Ö¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¡£¤³¤³¤«¤é¿·¤·¤¯»Ï¤Þ¤ë¿·¾Ï¤Ï¤¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¾±é¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ËºÌ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ãÎó¼Ö¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÎFOMARE¤Ï¥é¥¹¥È1¶Ê¡×¡ÖÂç»ö¤ÊÂç»ö¤ÊÀèÇÚ¤Ë½ñ¤¤¤¿²Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤«¤é¡Ö¥¢¥ë¥Ð¡×¤Ø·Ò¤°¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¸÷¤òÀ¹Âç¤ËÊü¤Ä¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¡£¤³¤Î¶Ê¤â¡¢¹Âç¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìºÝ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç°ìÅÙÂà¾ì¡£Å¾´¹¤Î»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤·¤¤SE¡Ê¸µ¤Î¡Ö±«¤ÎÆü¤âÉ÷¤ÎÆü¤â¡×¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤¬¹ì¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥Þ¥À¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¤Î¾®¾¾¤µ¤ó¤È¤ä¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®¾¾¸¬ÂÀ¡Ê¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡Ë¤ò¸ò¤¨¤¿ÂÎÀ©¤Ç¡ÖContinue¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¥À¥¤¥Ö¤·¤¿¤³¤È¤Í¤¨ÅÛ¤È¤«¤âº£Æü¤·¤Á¤ã¤¨¤è¡ª¡×¡£¥¢¥Þ¥À¤ÎÀú¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥À¤¬¡ÖFOMARE¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ê"¥Ð¥é¡¼¥É"¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡ÖFrozen¡×¤Ø¡£¼¡¤Ë¡Ö½é¿´¤ËÌá¤Ã¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀëÀÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö·¯¤ÈÌëÌÀ¤±¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÃ¯¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ø¡£FOMARE¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£´üÂÔ¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¶¯¤¯»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÏ¶¯¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥À¤¬¸¶¶Ê¤Î²Î»ì¤òÂØ¤¨¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆFOMARE¤¬Í¥¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡Ö·²ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆFOMARE¤¬Í¥¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¶«¤Ö°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·EP¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖÊõÊª¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼Â³½Ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î1¶Ê¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¡×¤Ø¡£ÎÙ¤Î¿Í¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç¹ç¾§¤¹¤ë´ÑµÒ¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢2ÈÖ¥µ¥ÓÁ°¤Î²Î»ì¤òÂØ¤¨¤Æ¡Ö¹âºê¤Ë¤¤¤ë²¶¤¿¤Á¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£Å¸³«¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢À¼ÎÌ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥Ó¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¹ß¤ê¡¢Æü¤Î´Ý¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖFOMARE LIVE at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2026Ç¯5·î22Æü Ã±ÆÈ¸ø±é ³«ºÅ·èÄê¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤«¤éÊ¨¤µ¯¤³¤ë´¿´î¤ÎÂç¡¦Âç¡¦Âç´¿À¼¡£¶Ê½ª¤ï¤ê¡¢¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢¡ÖÉðÆ»´Û¤ä¤Ã¤¾¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¤È¤á¤É¤Ê¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥ó¡£¥«¥Þ¥¿¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´ó¤»½ñ¤Æþ¤ê¤ÎµðÂç¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç°¦¤Ã¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤Ç¹ð¤²¤ë¡£ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤²¹¤«¤ÊÇï¼ê¡£Â³¤±¤Æ¥¢¥Þ¥À¤¬¡¢¡ÖÉðÆ»´Û¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿·²ÇÏ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢·²ÇÏ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÆ¤ÓÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ø¡£¥µ¥Ó¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¡¢¥¢¥Þ¥À¤È¥«¥Þ¥¿¤¬Æ±»þ¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤òÅ·¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¡¢ËÜÊÔ¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®¤¤¹âÍÈ¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖFOMARE¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢FOMARE¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼«Ê¬¤ËÇï¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£¥¢¥Þ¥À¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿Ç®Îõ¤ÊÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤ÌÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖLani¡×¡£Ä¶ÀäÅÜÅó¤Î¥³¡¼¥ë¡£ÁÔÂç¤ÊÂç¹ç¾§¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¡£¤¤¤Ä¤â¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¿µ±¤«¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ç®¤µ¤ÈÇ»ÅÙ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Âç¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎÆü¤òÄÌ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¤¿¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£FOMARE¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤òÄÌ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿³Î¿®¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢ÍèÇ¯¤Î½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Ç®¤¤¶õ´Ö¡¦»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âFOMARE¤Î¿·¾Ï¤òÁ´ÎÏ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. Í¼Êë¤ì
2. SONG
3. 5cm
4. Grey
5. stay with me
6. Ì´¤«¤é³Ð¤á¤Æ¤â
7. 80%
8. over
9. ¤«¤Ü¤Á¤ãÎó¼Ö
10. ¥¢¥ë¥Ð
11. Continue
12. Frozen
13. ·¯¤ÈÌëÌÀ¤±
14. ¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î
15. Í¥¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë
16. ÊõÊª
17. °¦¤¹¤ë¿Í
EN1. ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
EN2. Lani
ÀèÆü¡¢FOMARE ¤¬2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Èà¤é¤ÎÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏ¤Ë¡¢Èà¤é¤ò¿®¤¸¤ë1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¶»¤òÂÇ¤Ä¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë·ëÏÀ¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¡Ö2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âFOMARE¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢"¥Ð¥ó¥É"¤È¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÈà¤é¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¥°¥Ã¤È¿¼¤Þ¤ë¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤êÅÏ¤ëSE¡Ö±«¤ÎÆü¤âÉ÷¤ÎÆü¤â¡×¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±¡ÊVo¡¦B¡Ë¡¢¥«¥Þ¥¿¥ê¥ç¥¦¥¬¡ÊG¡¦Cho¡Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ì¿ÍÌÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎÀ¦àÅÎçÂÁ¡Êmother/forgive,forget¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥ó¡£¥¢¥Þ¥À¤¬¡Ö·²ÇÏ¡¢FOMAREÍè¤¿¤¼¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¡£Â³¤±¤Æ¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¡¢¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë1Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¢FOMARE¤ä¤í¤¦¤¼¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÍ¼Êë¤ì¡×¤Ø¤È·Ò¤¤¤À¡£²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é¹ì¤¯¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç¹ç¾§¡£¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢1ÈÖA¥á¥í¤Î²Î»ì¡ÒÅÔ²ñ¤Ç¤âÅÄ¼Ë¤Ç¤â¤Ê¤¤ ¤³¤Î³¹¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡Ó¤òÂØ¤¨¤Æ¡Ö¤¼¤ó¤¼¤óÅÄ¼Ë¤À¤±¤É²¶¤ÎÃÏ¸µ¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£Á¯¤ä¤«¤Ëºã¤¨ÅÏ¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡£³«±éÁ°¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤ÎÍ¼Êë¤ì¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖSONG¡×¤Ø¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼ê¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤¹´ÑµÒ¡£¤µ¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍÍÁê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È5cm¤À¤±¶á¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥ºÀ¸¤¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Þ¥À¤ÎÀú¤ê¤«¤é¡¢¡Ö5cm¡×¤Ø¡£Ê¨¤Î©¤ÄÅÜÅó¤Î¥³¡¼¥ë¡£Â³½Ð¤¹¤ë¥À¥¤¥Ð¡¼¡£¥«¥Þ¥¿¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¿Íº¹¤·»Ø¤òÅ·¤ËÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÇ®¶¸¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡©¡×¡ÖÁ´°÷¤Ç¤¤¤³¤¦¡ª¡×¥¢¥Þ¥À¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¶¦¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖGrey¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é´ÑµÒ¤ÎÇ®Îõ¤ÊÂç¹ç¾§¤¬¹ì¤¯¡£°ú¤Â³¤¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼Â³½Ð¡£
¼¡¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Æü¤Þ¤ÇFOMARE¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Þ¥À¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Östay with me¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¶Ê¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¶¯¤¤ßê¤á¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Îßê¤á¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤é¤¬¥Ð¥ó¥É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯µ±¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¨¤Æ¡¢ÈÝ±þ¤â¤Ê¤¯¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö°ìÈÖ¥Ç¥«¤¤À¼½Ð¤»¡ª¡×¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥Þ¥À¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤«¤é¡¢¡ÖÌ´¤«¤é³Ð¤á¤Æ¤â¡×¤Ø¡£¿ÈÂÎ¤Ë¿Ì¤¨¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¤Î´ÑµÒ¤ÎÀ¼¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òËþ¤¿¤¹¶¸¤ª¤·¤¤¤Û¤É¤ËÇ®¤¤¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤¬¡¢·è¤·¤ÆÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë³Î¤«¤á¹ç¤¦ßõÎõ¤ÊÅ¸³«¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢FOMARE¤Î¥é¥¤¥Ö¡£¤¿¤È¤¨²ñ¾ì¤ÎÂç¤¤µ¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï°ìÀÚÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¤è¡¼¡¢¤ªÁ°¤éFOMARE¹¥¤¡©¡×¢ª¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡¢FOMARE¹¥¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤è¡¼¡¢¤ªÁ°¤é³Á¥Ô¡¼¹¥¤¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤¬¤È¤ê¤ï¤±Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡¢³Á¥Ô¡¼¹¥¤¡ª¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£³Á¥Ô¡¼¤³¤È¥ª¥°¥é¥æ¥¦¥¿¤Ï8·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤"°¦¤¹¤ë¿Í"¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿½é¿´¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¼¥í¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥¹²¿%¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö80%¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤òºÆ³«¡£¼¡¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇ¿·EP¼ýÏ¿¶Ê¡Öover¡×¡£²Î¤ÎÎÏ¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦¹Âç¤Ê¶õ´Ö¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¡£¤³¤³¤«¤é¿·¤·¤¯»Ï¤Þ¤ë¿·¾Ï¤Ï¤¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¾±é¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ËºÌ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ãÎó¼Ö¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÎFOMARE¤Ï¥é¥¹¥È1¶Ê¡×¡ÖÂç»ö¤ÊÂç»ö¤ÊÀèÇÚ¤Ë½ñ¤¤¤¿²Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤«¤é¡Ö¥¢¥ë¥Ð¡×¤Ø·Ò¤°¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¸÷¤òÀ¹Âç¤ËÊü¤Ä¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¡£¤³¤Î¶Ê¤â¡¢¹Âç¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìºÝ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç°ìÅÙÂà¾ì¡£Å¾´¹¤Î»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤·¤¤SE¡Ê¸µ¤Î¡Ö±«¤ÎÆü¤âÉ÷¤ÎÆü¤â¡×¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤¬¹ì¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥Þ¥À¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¤Î¾®¾¾¤µ¤ó¤È¤ä¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®¾¾¸¬ÂÀ¡Ê¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡Ë¤ò¸ò¤¨¤¿ÂÎÀ©¤Ç¡ÖContinue¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¥À¥¤¥Ö¤·¤¿¤³¤È¤Í¤¨ÅÛ¤È¤«¤âº£Æü¤·¤Á¤ã¤¨¤è¡ª¡×¡£¥¢¥Þ¥À¤ÎÀú¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥À¤¬¡ÖFOMARE¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ê"¥Ð¥é¡¼¥É"¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡ÖFrozen¡×¤Ø¡£¼¡¤Ë¡Ö½é¿´¤ËÌá¤Ã¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀëÀÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö·¯¤ÈÌëÌÀ¤±¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÃ¯¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ø¡£FOMARE¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£´üÂÔ¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¶¯¤¯»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÏ¶¯¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥À¤¬¸¶¶Ê¤Î²Î»ì¤òÂØ¤¨¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆFOMARE¤¬Í¥¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡Ö·²ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆFOMARE¤¬Í¥¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¶«¤Ö°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·EP¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖÊõÊª¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼Â³½Ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î1¶Ê¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¡×¤Ø¡£ÎÙ¤Î¿Í¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç¹ç¾§¤¹¤ë´ÑµÒ¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢2ÈÖ¥µ¥ÓÁ°¤Î²Î»ì¤òÂØ¤¨¤Æ¡Ö¹âºê¤Ë¤¤¤ë²¶¤¿¤Á¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£Å¸³«¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢À¼ÎÌ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥Ó¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¹ß¤ê¡¢Æü¤Î´Ý¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖFOMARE LIVE at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2026Ç¯5·î22Æü Ã±ÆÈ¸ø±é ³«ºÅ·èÄê¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤«¤éÊ¨¤µ¯¤³¤ë´¿´î¤ÎÂç¡¦Âç¡¦Âç´¿À¼¡£¶Ê½ª¤ï¤ê¡¢¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢¡ÖÉðÆ»´Û¤ä¤Ã¤¾¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¤È¤á¤É¤Ê¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥ó¡£¥«¥Þ¥¿¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´ó¤»½ñ¤Æþ¤ê¤ÎµðÂç¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç°¦¤Ã¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤Ç¹ð¤²¤ë¡£ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤²¹¤«¤ÊÇï¼ê¡£Â³¤±¤Æ¥¢¥Þ¥À¤¬¡¢¡ÖÉðÆ»´Û¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿·²ÇÏ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢·²ÇÏ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÆ¤ÓÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ø¡£¥µ¥Ó¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¡¢¥¢¥Þ¥À¤È¥«¥Þ¥¿¤¬Æ±»þ¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤òÅ·¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¡¢ËÜÊÔ¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®¤¤¹âÍÈ¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖFOMARE¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢FOMARE¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼«Ê¬¤ËÇï¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£¥¢¥Þ¥À¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿Ç®Îõ¤ÊÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤ÌÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖLani¡×¡£Ä¶ÀäÅÜÅó¤Î¥³¡¼¥ë¡£ÁÔÂç¤ÊÂç¹ç¾§¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¡£¤¤¤Ä¤â¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¿µ±¤«¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ç®¤µ¤ÈÇ»ÅÙ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Âç¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎÆü¤òÄÌ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¤¿¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£FOMARE¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤òÄÌ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿³Î¿®¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢ÍèÇ¯¤Î½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Ç®¤¤¶õ´Ö¡¦»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âFOMARE¤Î¿·¾Ï¤òÁ´ÎÏ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. Í¼Êë¤ì
2. SONG
3. 5cm
4. Grey
5. stay with me
6. Ì´¤«¤é³Ð¤á¤Æ¤â
7. 80%
8. over
9. ¤«¤Ü¤Á¤ãÎó¼Ö
10. ¥¢¥ë¥Ð
11. Continue
12. Frozen
13. ·¯¤ÈÌëÌÀ¤±
14. ¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î
15. Í¥¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë
16. ÊõÊª
17. °¦¤¹¤ë¿Í
EN1. ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
EN2. Lani