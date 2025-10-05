¤¬¤ó¤ÇÀ¼¤ò¼º¤Ã¤¿40ÂåÃËÀ¡Öº£¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¡×¤Ê¥ï¥±¡ÄÊÝ¸±¸«Ä¾¤·¤Ç8566Ëü±ßµëÉÕ¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ö¼«Í³¡×¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
ÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¿ôÇ¯¸å¡¢°öÆ¬¤¬¤ó¡¢Àå¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê8566Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿40ÂåÃËÀ¡£ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò²þ¤á¡¢¿ÍÀ¸¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¸±¤ËÊÑ¹¹¡£ÊÝ¸±ÁêÃÌ¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿À¼¤ò»È¤¦»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¼Ô¡£Èà¤Ï¤Ê¤¼¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¤Ç¡¢¡Ø°ìÅÙ»Ï¤á¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÃù¤Þ¤ë É×ÉØÃù¶â Ç¯150Ëü±ß¤ÎË¡Â§¡ÙÃø¼Ô¡¦°ë»³Íµ¼ù¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²ÈÂ²¤È²È·×
²ÈÂ²¹½À®¡§40ÂåÉ×ÉØ¡¢»Ò¤É¤â2¿Í
¼ýÆþ¡§¤´¼ç¿Í500Ëü±ß¡Ê²ñ¼Ò°÷¡Ë¡¦±ü¤µ¤Þ100Ëü±ß(¥Ñ¡¼¥È)
ÃùÃß³Û¡§1000Ëü±ß
¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê»þ¡×¤ËÊÝ¸±¤¬ÌòÎ©¤Ã¤¿
¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ»ä¤Ï¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Î¤´¼«Âð¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿À¼¤ò»È¤¦»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸øÅª¤ÊÊÝ¸±¤äÌ±´ÖÊÝ¸±¤«¤éÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¤ª¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï»Å»ö¤ò¤»¤º¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
±ü¤µ¤Þ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë°åÎÅÊÝ¸±¡¢¤¬¤óÊÝ¸±¤·¤«Äó°Æ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¬¤óÊÝ¸±¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é100Ëü±ß¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¬¤óÊÝ¸±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é100Ëü±ß¤¬¤Ç¤ë¤¬¤óÊÝ¸±¤ËÆþ¤ë¤è¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¡×
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·Áá´ü¤Ë¤¬¤ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¸å¤âÉáÄÌ¤ËÆ¯¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÆ¯¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÈ÷¤¨¤ëÊÝ¸±¡×¤ÎµëÉÕ¾ò·ï¤Ë¤Ï³ºÅö¤»¤º¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤ë¶â³Û¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é100Ëü±ß¡×¤Î°ì»þ¶âÊÝ¸±¤ÎÊý¤¬¡¢¶â³ÛÅª¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¶â³Û¤ÎÂ¿¾¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áá´üÈ¯¸«¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤â¤½¤â·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤ÊÊÝ¾ã¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤¬À©¸Â¤µ¤ì¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¾ì¹ç¤³¤½¡¢²È·×¤¬ËÜÅö¤Ë´íµ¡¤Ë´Ù¤ë»þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê»þ¡×¤Ë½½Ê¬¤ÊÊÝ¾ã¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤¿-¤³¤ì¤³¤½¤¬ÊÝ¸±¤Î¿¿¤Î²ÁÃÍ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤´¼ç¿Í¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£À¼¤¬¤¤¤ë»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éºÊ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê½Ñ¤¹¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¡£ÊÝ¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é»Å»ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²È·×¤¬º¤¤é¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤¬¤È¤ì¤¿¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤º¤Ï¸øÅªÊÝ¸±¤òÍê¤ë
Ì±´ÖÊÝ¸±¤ÎµëÉÕ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¸øÅª¤ÊµëÉÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅÈñ¤ÏÌó800Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤¬³èÍÑ¤Ç¤¡¢Áë¸ý¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÏÌó80Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£800Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢720Ëü±ß¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Î¸øÅª¤ÊÊÝ¾ã¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎµëÉÕ¤â¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü½ýÉÂ¼êÅö¶â¡§Ëè·î20Ëü±ß(1Ç¯È¾¸ÂÄê)
¡ü¾ã³²Ç¯¶â¡§Ëè·î13Ëü±ß
ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÅªÊÝ¸±¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±¡Ë¤ÎÊÝ¸±¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¤´É×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢¸øÅªÊÝ¸±¤ä¸½ºß¤ÎÃùÃß¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¡¢Ì±´ÖÊÝ¸±¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸øÅªÊÝ¸±¤òÇÄ°®¤¹¤ë¢ªÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÌ±´ÖÊÝ¸±¤ÇÊä¤¦¡×¤³¤Î¹Í¤¨¤ë½çÈÖ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¸øÅªÊÝ¸±¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¡¢Ì±´ÖÊÝ¸±¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¥ï¥±
¤´¼ç¿Í¡ÖºÆÈ¯¤ÎÉÝ¤µ¤¬ºÇ½é¤ÎÈ¾Ç¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿´ÇÛ¤·¤ÆÆü¡¹²á¤´¤¹¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¡×
°ë»³¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤´¼ç¿Í¡Ö»Å»ö¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Í³¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¡¢¼«Í³¤¬¹¬¤»¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç»Å»ö¤Å¤¯¤·¤Ç¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËËèÆü¤ò¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¼Â´¶¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¿´¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¡×¡Öº£¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ö²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ö±¿Å¾¤â¸ýÄ´¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¢¤¤¤È¤³¤«¤é¤Ï¡ÖÉÔ¶à¿µ¤À¤¬¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤»¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¡×¤È¿Í¤Î²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¼«¿È¤¬²º¤ä¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¡¢²º¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¯¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤½¤¦¤½¤¦¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿È¶á¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ýÆþ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤È¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÊÝ¸±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¤äºÄ·ô¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áí¹çÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
