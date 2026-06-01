松屋銀座に牛めしの「松屋」の百貨店初となる常設1号店「松屋PREMIUM」が、6月10日にオープンすることが決まった。松屋銀座、松屋が6月1日に発表した。【写真複数】銀座松屋に「松屋PREMIUM」誕生へ…注目の「神戸牛牛めし」「国産黒毛和牛のうまトマハンバーグ」など同プロジェクトは、昨年5月に開店100周年を迎えた松屋銀座と、同じく「松屋」の社名を持つ牛めし「松屋」との縁から始まり、期間限定で出店した店舗は大きな反