テクシーリュクス（TEXCY LUXE）のビジネスシューズが最大39％オフ【Amazonプライム感謝祭】

秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。アシックス商事が手掛ける紳士靴「テクシーリュクス（texcy luxe）」も、先行セールに登場。歩きやすいビジネスシューズを探している人は必見です！

アシックス商事の人気ブランド「テクシーリュクス（TEXCY LUXE）」とは

本革使用の本格ビジネスシューズでありながら、スニーカーのような履き心地を叶える人気の紳士靴です。 就職活動や冠婚葬祭に使えるものから、ビジネスカジュアルなシーンに使えるスリッポンデザインまで、多くの種類が揃っています。

【一番人気】ロングセラーのシンプルなストレートチップ

Amazon売れ筋ランキングで、メンズビジネスシューズの堂々1位を獲得した人気シューズ。軽くて履きやすく、ソールのクッション性もあり疲れづらいと評判です。ビジネスシーン用に最初に選ぶべき一足といえるでしょう。

スニーカーのような履き心地で、ストレスを感じづらい

長時間、歩きまわっても疲れづらいと好評のシューズ。取引先訪問など、出歩くシーンの多いビジネスマンならば、持っておいて損のないアイテムです。

伸縮性のあるサイドゴアで、靴の脱ぎ履きがスムーズ

伸縮性のあるサイドゴアを採用し、靴の脱ぎ履きがスムーズ。頻繁に靴を着脱する人にとってもうれしい一足です。

スリッポンタイプのビジネスシューズ

靴ひもがついていない、スリッポンタイプのシューズです。スーツスタイルよりも、ジャケットスタイルで過ごすことが多いビジネスマンにおすすめ。飾りがないため、どんなデザインのジャケットにもなじみます。

ゴルフ場への行き帰りにもぴったりなビジカジシューズ

本革使用でシンプルなデザインのため、服装を選ばず履ける一足。 オフィス、ゴルフ場への行き帰りなど、シーンを選びません。

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。