テクシーリュクス（TEXCY LUXE）のビジネスシューズが最大39％オフ【Amazonプライム感謝祭】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
アシックス商事が手掛ける紳士靴「テクシーリュクス（texcy luxe）」も、先行セールに登場。歩きやすいビジネスシューズを探している人は必見です！
アシックス商事の人気ブランド「テクシーリュクス（TEXCY LUXE）」とは
本革使用の本格ビジネスシューズでありながら、スニーカーのような履き心地を叶える人気の紳士靴です。 就職活動や冠婚葬祭に使えるものから、ビジネスカジュアルなシーンに使えるスリッポンデザインまで、多くの種類が揃っています。
【一番人気】ロングセラーのシンプルなストレートチップ
Amazon売れ筋ランキングで、メンズビジネスシューズの堂々1位を獲得した人気シューズ。軽くて履きやすく、ソールのクッション性もあり疲れづらいと評判です。ビジネスシーン用に最初に選ぶべき一足といえるでしょう。
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 メンズ
8,800円 → 5,980円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スニーカーのような履き心地で、ストレスを感じづらい
長時間、歩きまわっても疲れづらいと好評のシューズ。取引先訪問など、出歩くシーンの多いビジネスマンならば、持っておいて損のないアイテムです。
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 スニーカービズ TU-7010 メンズ
9,900円 → 7,000円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
伸縮性のあるサイドゴアで、靴の脱ぎ履きがスムーズ
伸縮性のあるサイドゴアを採用し、靴の脱ぎ履きがスムーズ。頻繁に靴を着脱する人にとってもうれしい一足です。
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 本革 メンズ
8,800円 → 5,377円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スリッポンタイプのビジネスシューズ
靴ひもがついていない、スリッポンタイプのシューズです。スーツスタイルよりも、ジャケットスタイルで過ごすことが多いビジネスマンにおすすめ。飾りがないため、どんなデザインのジャケットにもなじみます。
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 本革 メンズ
8,800円 → 5,675円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ゴルフ場への行き帰りにもぴったりなビジカジシューズ
本革使用でシンプルなデザインのため、服装を選ばず履ける一足。 オフィス、ゴルフ場への行き帰りなど、シーンを選びません。
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 本革 スニーカービズ メンズ
9,900円 → 6,295円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
