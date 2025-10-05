テクシーリュクス（TEXCY LUXE）のビジネスシューズが最大39％オフ【Amazonプライム感謝祭】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

アシックス商事が手掛ける紳士靴「テクシーリュクス（texcy luxe）」も、先行セールに登場。歩きやすいビジネスシューズを探している人は必見です！

アシックス商事の人気ブランド「テクシーリュクス（TEXCY LUXE）」とは


本革使用の本格ビジネスシューズでありながら、スニーカーのような履き心地を叶える人気の紳士靴です。 就職活動や冠婚葬祭に使えるものから、ビジネスカジュアルなシーンに使えるスリッポンデザインまで、多くの種類が揃っています。

【一番人気】ロングセラーのシンプルなストレートチップ


Amazon売れ筋ランキングで、メンズビジネスシューズの堂々1位を獲得した人気シューズ。軽くて履きやすく、ソールのクッション性もあり疲れづらいと評判です。ビジネスシーン用に最初に選ぶべき一足といえるでしょう。

TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 メンズ

8,800円 → 5,980円（32%オフ）

スニーカーのような履き心地で、ストレスを感じづらい


長時間、歩きまわっても疲れづらいと好評のシューズ。取引先訪問など、出歩くシーンの多いビジネスマンならば、持っておいて損のないアイテムです。

TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 スニーカービズ TU-7010 メンズ

9,900円 → 7,000円（29%オフ）

伸縮性のあるサイドゴアで、靴の脱ぎ履きがスムーズ


伸縮性のあるサイドゴアを採用し、靴の脱ぎ履きがスムーズ。頻繁に靴を着脱する人にとってもうれしい一足です。

TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 本革 メンズ

8,800円 → 5,377円（39%オフ）

スリッポンタイプのビジネスシューズ


靴ひもがついていない、スリッポンタイプのシューズです。スーツスタイルよりも、ジャケットスタイルで過ごすことが多いビジネスマンにおすすめ。飾りがないため、どんなデザインのジャケットにもなじみます。

TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 本革 メンズ

8,800円 → 5,675円（36%オフ）

ゴルフ場への行き帰りにもぴったりなビジカジシューズ


本革使用でシンプルなデザインのため、服装を選ばず履ける一足。 オフィス、ゴルフ場への行き帰りなど、シーンを選びません。

TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 本革 スニーカービズ メンズ

9,900円 → 6,295円（36%オフ）

その他のおすすめ商品


PUMA

PUMA ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー

5,390円 → 3,236円（40%オフ）

asics(アシックス)

[アシックス] ランニングシューズ JOLT 5 メンズ

6,930円 → 4,940円（29%オフ）

adidas

[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69

7,150円 → 4,183円（41%オフ）

Amoji(アモジ)

[アモジ] サンダル AM1702 (現行モデル)

2,798円 → 2,378円（15%オフ）

new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー MR530 U530 旧モデル メンズ レディース

10,900円 → 7,916円（27%オフ）

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります