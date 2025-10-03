元HKT48ゆうこす（31）の壮絶な初産が明らかに。入院中は痛みに悶絶して涙を流し、予定日から3日後、急遽帝王切開が行われた。

【映像】痛みで悶絶する姿や出産太りで80kgまでになったゆうこす

10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは磯山さやか。

今回は年商20億円経営者として大活躍の元HKT48・ゆうこすこと菅本裕子（31）の初産に密着。ゆうこすは入院中に子宮口が開かず、「いてててて」「なんか食中毒みたいな感じ…やばい」と悶絶。予定日の出産を断念することに。

予定日から3日が経過し、あまりの辛さに「えーん」と号泣するゆうこす。出産は急遽帝王切開に変更され、紆余曲折ありながら第一子の男児を出産した。

赤ちゃんに対面したゆうこすは「お腹いたいけど、（愛しくて）全部吹っ飛ぶわ」「ママだよ」とヘトヘトの表情を見せた。