“11年ぶり復活”のトヨタ新型「コンパクトSUV」初公開！ 全長4.3m級ボディ×スゴイ4WD採用！ ヤリスクロスより“ちょい大きい”「アーバンクルーザー」波国で登場

コンパクトでも広々！ 11年ぶりに復活したトヨタの最小電動SUV

トヨタの欧州法人は2025年9月24日、ポーランド・カトヴィツェで開催された「ニューモビリティ会議」において、新型「アーバンクルーザー」を現地で初公開しました。

欧州市場で名称が11年ぶりに復活したコンパクト電動SUVとして大きな注目を集めています。

ポーランドのニューモビリティ会議で披露された全長4.3m以下の新型「アーバンクルーザー」

今回のニューモビリティ会議では、新型「C-HR+」、「bZ4X」、「bZ4Xツーリング」、そして「アーバンクルーザー」というトヨタの次世代BEV（バッテリーEV＝電気自動車）4車種が披露されました。

アーバンクルーザーの名称は、2009年から2014年ごろまで欧州市場で販売されていたBセグメントSUVに使われていたもので、今回のモデルで電動SUVとして復活を果たしました。

ボディサイズは全長4285mm×全幅1800mm×全高1640mmで、国内でも人気の「ヤリスクロス」よりもひと回り大きい設計となっています。小柄な外寸ながら後席の快適性を重視し、広い室内空間を確保しているのが特徴です。

エクステリアはワイドなスタンスとやや高めの最低地上高に加え、樹脂製ガード類を装着し、コンパクトSUVながらタフな印象を演出しています。

インテリアでは、後席に40：20：40分割可倒式シート（一部グレードではスライド機構付き）を採用。限られたボディサイズながら、多彩なシートアレンジによって荷室を柔軟に拡張できる実用性を備えています。

バッテリー容量は49kWhと61kWhのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが設定され、モーターは最高出力144馬力から184馬力までの3種類を用意。

駆動方式はFWD（前輪駆動）に加えて、本格的な4WDも選択可能です。4WDモデルでは、ダウンヒルアシストコントロールに加え、空転する車輪を検出してブレーキをかけ、反対側の車輪に駆動トルクを送る「トレイルモード」も用意され、SUVらしい走破性を発揮します。

アーバンクルーザーはトヨタの新しい電動SUVラインナップの中でも最小のモデルにあたり、B-SUV市場での存在感を担う戦略的モデルといえます。

欧州トヨタは2026年までにポーランド市場で乗用車・商用車を合わせて10車種のBEVを展開する計画で、このモデルもその重要な役割を担うことになりそうです。