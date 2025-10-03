外装はいつもの見慣れたアルフォート。でも中を開けてみると…まさかの姿に驚きました。



【写真】変身してしまった、アルフォート

アルフォートといえば、ビスケットとチョコレートが一体になった人気お菓子。下半分はザクザクした全粒粉入りのビスケット、上半分には帆船のレリーフが施されたチョコレートがのっており、一口サイズで12個入りというのが定番です。そんなおなじみのアルフォートの“異変”を投稿したのは、Threadsユーザーのるーさん（@trumantzk）。



夏の暑さでチョコレート部分が溶け、まるで1枚の板チョコのような姿に変わっていました。本来の形とはまるで違う様子に、「たぶん大当たりを買ったんだと思う」「こんなに溶けるんですね〜びっくりです」「リニューアルしてる！」「アルフォートの板チョコ初めて見たなー」など、驚きの声が相次いでいます。



「たまたま近くのドン・キホーテで買い物をしたときに安かったので、なんとなく買ってみました。開けたときは割れておらず、綺麗な板チョコのような状態だったので、デザイン変わった？と思いました。笑」



購入後すぐ冷蔵庫に入れたため、溶けたのは購入前のどこかの段階だったと推測しています。



予想外の見た目に驚きつつも、「投稿後すぐに食べましたが、板チョコにクッキーがくっついてるみたいで、想像以上においしかったです（笑）」と、その“新形態”を楽しんだ様子。



思いがけずバズった投稿には、「それは夏だけの期間限定です」「それ当たりのやつやん」など、ユーモアあふれるコメントが数多く寄せられました。同じような“溶けアルフォート”体験を報告する声も続々と寄せられ、偶然のプチアクシデントが多くの共感を呼ぶ形となりました。