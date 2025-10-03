¹âÂ®Å´Æ»¤¬Äê°÷Ä¶²á¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞÄä¼Ö¡¢¡ÖÀÚÉä¤Ê¤¤µÒ¡×¤¬¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¡½Ãæ¹ñ
¹ñ·ÄÀá¡Ê·ú¹ñµÇ°Æü¡Ë¤ÎÏ¢µÙ¤ÇÂçÀª¤¬°ÜÆ°¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ç¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤¬Äê°÷Ä¶²á¤Ë¤è¤ê°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸½Âå²÷Êó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï9·î30Æü¡¢¹º½£À¾±Ø¤«¤éÈ¯¼Ö¤·¤¿G3754Îó¼Ö¡£¾èµÒ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äê°÷Ä¶²á¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Ö¥¶¡¼¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅÓÃæ¤ÎÄ¥²È¹Á±Ø¤Ç°ì»þÄä¼Ö¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
Îó¼Ö¤ÏÌó40Ê¬´ÖÄä¼Ö¡£¾èÌ³°÷¤¬¾è¤ê±Û¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÉô¤Î¾èµÒ¤ò¹ß¤í¤·¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èµÒ¤ò³Æ¼ÖÎ¾¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥Ö¥¶¡¼¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢±¿¹ÔºÆ³«¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÍÍ¤ËÄê°÷Ä¶²á¤Ë¤è¤ê2ÅÙÄä¼Ö¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢Ää¼Ö»þ´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¡£½ªÃå±Ø¤Ë¤ÏÌó1»þ´ÖÃÙ¤ì¤ÇÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Å´Æ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö12306¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö°ìÉô¤Î¾èµÒ¤¬Ã»µ÷Î¥¶è´Ö¤ÎÀÚÉä¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÄ¹µ÷Î¥¾è¼Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾èµÒ¤Î¿ô¤¬¸º¤é¤ºÄê°÷Ä¶²á¤ò¾·¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½ËÆü¤Ê¤É¤Îº®»¨»þ¤ËÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÀÚÉä¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾èµÒ¤¬¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃ»µ÷Î¥¤ÎÀÚÉä¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¡¢·ôÌÌ¤Î±Ø¤Ç¹ß¤ê¤º¤Ë¾è¤ê±Û¤·¡¢¸å¤ÇÀº»»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¡£ÈËË»´üÂÐºö¤Ê¤É¤ÇÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÉÔÀµ¾è¼Ö¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¾è¤ê±Û¤·ÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤µÒ¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌäÂê¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÃ»µ÷Î¥¶è´Ö¤ÎÀÚÉä¤ÇÄ¹µ÷Î¥¾è¼Ö¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Îó¼Ö¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉÔÀµ¤ò¤·¤ÆÆÀ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï°ìÂÎÃ¯¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¡ÊÅ´Æ»Åö¶É¤Ï¡ËÃ»µ÷Î¥¤ÎÀÚÉä¤òÇã¤Ã¤ÆÄ¹µ÷Î¥¾è¼Ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ã»µ÷Î¥¤ÎÀÚÉä¤¬Çã¤¨¤º¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¯Ä¹µ÷Î¥¤ÎÀÚÉä¤ÇÃ»µ÷Î¥¾è¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£µÒ¤¬Â¿¤¯¶â¤òÊ§¤¦»þ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡×¡Ö¡ØÀÊÌµ¤··ô¡ÊÎ©¤Á¾è¤ê¡Ë¡Ù¤òÇä¤ê¤¹¤®¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡ÖÀÊ¤Î¿ô¤À¤±ÈÎÇä¤·¤í¡£Î©¤Á¾è¤ê¤Ï¶Ø»ß¤·¤í¡×¡Ö¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡¢¿¼¹ï¤ÊÄê°÷Ä¶²á¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ê±¿¹Ô²ñ¼Ò¤ò¡Ë¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë