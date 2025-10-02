芳根京子、仲良しの百田夏菜子からの連絡で“爆泣き”「友達っていいね〜とか言って」

10月2日、TBS系『THE TIME,』に、芳根京子がVTR出演。プライベートでも親交が深い、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）とのエピソードを明かした。

番組では今回、11月14日公開の映画『君の顔では泣けない』で共演する芳根と高橋海人（King ＆ Prince）にインタビューを実施。

この中で、映画のタイトルにちなんで“最近泣いた瞬間”を聞かれると、高橋は前日に映画『猿の惑星』を観て泣いたとして、理由については、「いや〜、ちょっとこれ2時間ぐらいほしいですね」とコメントして笑いを誘った。

一方、芳根は、「百田夏菜子ちゃんと仲良しなんですけど、夏菜子ちゃんから連絡があって『京ちゃんみたいに頑張ってる人のために、そういう人たちに聴いてほしいと思って作った曲があるの』って聴かせてもらって爆泣き！」「友達っていいね〜とか言って。“こんなに泣いてる”って（自分の）写真を撮って送りました」と明かしていた。

※高橋海人の「高」ははしごだか