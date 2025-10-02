【P LAMA TEA バーサーカー/ アルト リア・キャスター】 2026年6月 発売予定 価格：8,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA バーサーカー/アルトリア・キャスター」を2026年6月に発売する。価格は8,800円。

スマホゲーム「Fate/Grand Order」より、バーサーカーの霊基となった「アルトリア・キャスター」が第二再臨の姿でプラモデル化。

頭頂高約150mmで、各関節可動により様々なポージングを取ることができる。武器の十束剣とミストルティンが付属し、ツタは軟質素材で再現している。

付属のジョイントで2本の剣をハサミ状に構えることができる。表情パーツは塗装済みの笑顔パーツに加え、デカールにより好みの目線を選択できる2種類が付属する。また、可動支柱付き台座×2が付属する。

PLAMATEA バーサーカー/アルトリア・キャスター

2026年6月 発売予定

価格：8,800円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約150mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：たごいち

設計：mffp

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。