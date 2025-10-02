Image: KOJIMA PRODUCTIONS

メガネ型ARデバイスの登場にも期待。

先日TOHOシネマズ六本木ヒルズにて行われたコジマプロダクション創立10周年記念イベント「Beyond the Strand」。『OD KNOCK』と『PHYSINT(仮)』の最新情報に加え、日本酒のコラボレーション発表や豪華監督たちによるパネルセッションなどが行われるなど、盛りだくさんのイベントとなりました。

イベント終盤には、コジプロが掲げる第3フェーズの内容に含まれるであろう新たなデジタルエンターテイメントのプロジェクトの実例として、地理空間データを扱う『ナイアンティックスペーシャル（Niantic Spatial）とのパートナーシップ締結が発表されましたが、同時に公開されたプロモーション動画には、現実世界の日常がさらに面白いものになるであろう期待要素がいくつも含まれていました。

現実世界でも『デススト』の世界観が楽しめる？メガネ型ARデバイスのような姿も

Image: Niantic Spatial / YouTube

公開されたプロモーション動画の冒頭シーンでは、ある人物が地面に手をかざしています。ひょっとして、何かアイテムを地中に隠してる？

Image: Niantic Spatial / YouTube

あるシーンでは、チェックポイントの文字が。目的地の中間地点に表示されるものと予想できますが、AR越しにこのメッセージが表示されたらゲームの主人公気分になれそうで間違いなくテンションが上がりそうです。

Image: Niantic Spatial / YouTube

プロモーション動画では、スマートフォンを使って何かをスキャンしている様子に加えて、メガネ型ARデバイスの登場を期待させるシーンも何度か登場しています。これは是非実現してほしいところ。

Image: Niantic Spatial / YouTube

また、RING detectedの表記も確認できることから、ひょっとしたらスマートリングとの連携もあり得るのかもしれません。これはもう、デススト 2に登場する指輪型端末そのものなのでは？

小島監督はこの次世代型イマーシブエンタテイメントについて、「簡単に言うと『デス・ストランディング』のリアル版のようなもの」とイベント内で語っていました。『デススト』シリーズは、ほかのプレイヤーと看板を共有したり、いいねを送り合ったりできるのも面白い要素の1つですが、現実世界でも繋がりを体験できるようになるかもって聞くと、毎日の生活が便利かつ楽しいものになる気がしてワクワクが止まりません。

実現はまだだいぶ先になると思いますが、コジプロが手掛ける新しいエンターテイメントに期待大です。

Source: KOJIMA PRODUCTIONS, YouTube