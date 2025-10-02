女子高校生が選んだ「今ハマっている漫画」ランキング！2位『薬屋のひとりごと』、1位は？
LINEリサーチは、2025年8月8〜10日の期間、全国の15〜25歳の学生1017人を対象に、スマートフォンWeb調査にて「漫画を読む頻度」「ハマっている漫画」についての調査を実施しました。
今回はその中から、女子高校生185人による回答をもとに、「今ハマっている漫画」ランキングを紹介します。
調査では「仲間との絆、生きて繋ぐことの大切さに心打たれた（高3女子）」といった声があり、感動的なストーリーが支持されているようです。また、同調査では女子大学生から「キャラクターに細かな過去や設定があって物語の世界に引き込まれるから」という意見が見られました。
※回答者のコメントは原文ママです
2位：『薬屋のひとりごと』／28.6％『薬屋のひとりごと』は、日向夏さんによる“小説家になろう”発の人気小説を原作としたコミカライズ作品です。作画をねこクラゲさん、構成を七緒一綺さんが手掛けています。
実際のコメントでは「猫猫の性格が可愛くて好きだから（高1女子）」「謎解き要素と恋愛のどちらの路線でも進んでいくから（高3女子）」など、キャラとストーリーの両面から評価されていることがうかがえます。
1位：『鬼滅の刃』／36.8％『鬼滅の刃』は、大正時代の日本を舞台にした血風剣戟の冒険譚です。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼に変わってしまった妹・禰豆子を人間に戻すため、旅に出る物語が描かれます。7月18日からは「無限城編 第一章 猗窩座再来」が公開されており、ノベライズ版も発売中です。
調査では「仲間との絆、生きて繋ぐことの大切さに心打たれた（高3女子）」といった声があり、感動的なストーリーが支持されているようです。また、同調査では女子大学生から「キャラクターに細かな過去や設定があって物語の世界に引き込まれるから」という意見が見られました。
